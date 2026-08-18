2027 यूपी चुनाव: कितनी सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, अजय राय बोले-राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा फैसला

वाराणसी, 18 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका अंतिम फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। फिलहाल प्रदेश के सभी 75 जिलों में संगठनात्मक समीक्षा का काम चल रहा है।

वाराणसी में आईएएनएस से बातचीत में अजय राय ने कहा कि पार्टी के ऑब्जर्वर और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान संगठन की स्थिति, स्थानीय मुद्दों और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरी समीक्षा के बाद आगे की रणनीति और सीटों को लेकर फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा।

राम मंदिर चंदे से जुड़े मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही इस मुद्दे को उठाती रही है। उनके अनुसार, पहले एक एसआईटी बनाई गई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर एक अन्य एसआईटी का भी गठन किया गया।

अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार उन लोगों को बचाने का दबाव बना रही है, जिनके संबंध संघ से बताए जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद देव गिरी और गोपाल राव समेत कई लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया और उन्हें क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि चढ़ावे में चोरी हुई है और कहा कि वर्ष 2027 में जनता इसका जवाब देगी। अजय राय ने कहा कि 2027 में जनता इन्हें क्लीन करने वाली है। अगले साल आने वाले कई राज्यों के चुनावों में भी जनता भाजपा को साफ करने वाली है।

एआईसीसी मुख्यालय में 'वंदे मातरम' को पूरा गाने पर आपत्ति जताने के आरोपों को लेकर सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर उठे सवालों के जवाब में अजय राय ने संघ सदस्यों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि संघ सदस्यों को अपने रूट मार्च के दौरान जरूर 'वंदे मातरम' गाना चाहिए। इन मार्च के दौरान हर भारतीय के हाथ में तिरंगा होना चाहिए और उन्हें हर जगह राष्ट्रीय ध्वज साथ रखना चाहिए।

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