2027 में भाजपा 2017 और 2022 से भी बड़े अंतर से जीतेगी: केशव प्रसाद मौर्य

गाजियाबाद, 28 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को गाजियाबाद में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव, राम मंदिर, काशी-मथुरा विवाद, जम्मू-कश्मीर के विकास और राम मंदिर चढ़ावा मामले सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी।

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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2017 और 2022 से भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी।

उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद काशी और मथुरा से जुड़े मामलों में भी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत कार्य आगे बढ़ेगा। इस दिशा में भी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां विकास कार्यों में तेजी आई है और इसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। उनके अनुसार केंद्र सरकार के नेतृत्व में विकास की यह गति आगे भी जारी रहेगी।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके पूर्व नेता दिवंगत मुलायम सिंह यादव की सरकार पर रामभक्तों पर गोली चलवाने का आरोप इतिहास का हिस्सा है। जो लोग राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान नहीं दे सके, वे केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। दोषी व्यक्ति किसी भी स्थिति में बच नहीं पाएंगे।

राम मंदिर चढ़ावा मामले पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के जांच कर रहा है। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और आवश्यक कार्रवाई जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जांच पूरी होने तक धैर्य रखें और विपक्ष के भ्रामक प्रचार से प्रभावित न हों। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी