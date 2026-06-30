2023 राम नवमी हिंसा मामले में एनआईए ने तृणमूल पार्षद शाकिर अली को किया गिरफ्तार

कोलकाता, 30 जून (आईएएनएस)। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के पार्षद और पार्टी की पूर्व सांसद अपरूपा पोद्दार के पति शाकिर अली को 2023 में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया है।

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केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, 2023 में हुगली जिले के रिशरा में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई गड़बड़ी को लेकर एक मामला दर्ज किया गया था। बाद में यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया।

इसी मामले में कार्रवाई करते हुए एनआईए के अधिकारियों ने मंगलवार को तृणमूल की पूर्व सांसद के पति को उनके रिशरा स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया।

शाकिर रिशरा नगर पालिका में वार्ड नंबर 4 के तृणमूल पार्षद हैं। मंगलवार को एनआईए ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर रिशरा में उनके घर पर छापा मारा। उस समय शाकिर घर पर ही थे।

एनआईए अधिकारियों के आने के बाद पूर्व सांसद के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर बाद खबर आई कि शाकिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया था कि रिशरा में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा पार्षद शाकिर अली के उकसावे पर हुई थी।

तृणमूल कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए दो बार की सांसद अपरूपा पोद्दार को टिकट नहीं दिया था। उन्होंने इस बारे में खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी और दावा किया था कि उन्हें टिकट इसलिए नहीं मिला, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह ममता बनर्जी के साथ एक आम तृणमूल कार्यकर्ता के तौर पर बनी रहेंगी। वहीं, अपरूपा के पति शाकिर अली लंबे समय से तृणमूल पार्षद हैं।

एक अन्य घटना में, सेरामपुर पुलिस ने मंगलवार को सुदर्शन बार को गिरफ्तार किया, जो पियारापुर ग्राम पंचायत के एक प्रभावशाली सदस्य और सेरामपुर से तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के करीबी सहयोगी हैं।

भाजपा विधायक दिलीप सिंह ने आरोप लगाया है कि सुदर्शन पर कई आरोप हैं, जिनमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना, पंचायत में भ्रष्टाचार और नेशनल हाईवे 19 के किनारे फैक्ट्री बनाने से जुड़ी जबरन वसूली शामिल है।गिरफ्तार व्यक्ति को सेरामपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी