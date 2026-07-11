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'2017 से पहले प्रदेश में न नीति थी, न नीयत', कुशीनगर से सीएम योगी का सपा पर करारा प्रहार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 11, 2026, 11:42 AM
'2017 से पहले प्रदेश में न नीति थी, न नीयत', कुशीनगर से सीएम योगी का सपा पर करारा प्रहार

लखनऊ, 11 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर से समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि 2017 से पहले प्रदेश में न नीति थी, न नीयत। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौतें होती थीं, गरीबों का राशन लूटा जाता था और मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा भी दूसरे कामों में खर्च कर दिया जाता था।

सीएम योगी ने शनिवार को कुशीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर कई मोर्चों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की सरकारें 'पॉलिसी पैरालिसिस' की शिकार थीं, इसलिए न विकास हो रहा था, न निवेश आ रहा था और न ही गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था, जब पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस से हर साल हजारों मासूम बच्चों की मौत हो जाती थी, लेकिन तत्कालीन सरकारों को इसकी कोई चिंता नहीं थी।

उन्होंने कहा कि कुशीनगर के मरीजों को इलाज के लिए गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ता था, क्योंकि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी। योगी ने मुसहर समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि चार-चार बार सत्ता में रहने वालों ने इस समाज के लोगों को न आवास दिया, न जमीन का पट्टा और न ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराईं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में गरीब भूख से मरते थे और सरकार मूकदर्शक बनी रहती थी।

कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार उपद्रव और गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में 'नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा' की स्थिति बनी है और अब सभी समुदाय अपने-अपने पर्व-त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाते हैं।

सीएम योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाए जाते थे और मंदिरों के लिए आने वाली धनराशि का दुरुपयोग होता था। उन्होंने कहा कि पहले मंदिरों पर कब्जे होते थे, जबकि अब मंदिरों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक परिस्थितियों, कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया के युद्धों के कारण नए विमान समय पर उपलब्ध नहीं हो सके, जिससे अपेक्षित एयर कनेक्टिविटी प्रभावित हुई।

उन्होंने कहा कि नए विमान उपलब्ध होते ही कुशीनगर को बेहतर हवाई सेवाओं से जोड़ते हुए जेवर और गयाजी से भी कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास पर सवाल उठाने वालों को पहले अपने शासनकाल का हिसाब देना चाहिए। उनके अनुसार प्रदेश में आज कानून-व्यवस्था, विकास और धार्मिक स्वतंत्रता का माहौल है, जिससे निवेश और जनविश्वास दोनों बढ़े हैं।

--आईएएनएस

विकेटी/डीकेपी