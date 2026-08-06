14 अगस्त को इस्तीफा देंगे कर्नाटक विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी, कांग्रेस के फैसले पर जताई नाराजगी

बेंगलुरु, 6 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी ने घोषणा की है कि वह 14 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि उसी दिन वह औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपेंगे।

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इस बीच, कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता सलीम अहमद को विधान परिषद के सभापति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि जब तक सभापति पद पर कोई व्यक्ति कार्यरत है, तब तक उस पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा करना परंपरा के अनुरूप नहीं है। पार्टी ने कहा कि सभापति का पद संवैधानिक गरिमा वाला होता है और उसे दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए।

गुरुवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने होरट्टी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की।

होरट्टी ने बताया कि कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र 13 अगस्त से शुरू होगा और पहले दिन दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्र के दूसरे दिन 14 अगस्त को उपसभापति के चुनाव के तुरंत बाद वह सभापति पद से इस्तीफा दे देंगे।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने उन्हें जानकारी दी कि यह फैसला कांग्रेस आलाकमान ने लिया है।

होरट्टी ने कहा, "मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कांग्रेस हाईकमान का अंतिम निर्णय है और उन्होंने मुझसे सभापति पद छोड़ने का अनुरोध किया। मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।"

उन्होंने घटनाक्रम पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी संवैधानिक पद की गरिमा को इस तरह कम करना उचित नहीं है। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि हाईकमान के निर्देश के कारण उन्हें इस्तीफा देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धारमैया ने भी इस मुद्दे पर किसी से बात नहीं करने की बात कही।

होरट्टी ने कहा कि सभापति पद छोड़ने के बाद भी वह विधान परिषद के एक सामान्य सदस्य के रूप में सदन की कार्यवाही में भाग लेते रहेंगे।

उन्होंने कहा, "मुझ पर भरोसा नहीं होने जैसी टिप्पणियों से मुझे गहरी पीड़ा पहुंची है। मैं ऐसे माहौल में काम जारी नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है।"

--आईएएनएस

डीएससी