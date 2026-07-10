133 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक फ्रॉड में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, मुंबई और कोच्चि में कई ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 133.52 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई और केरल के कोच्चि में एक निजी कंपनी के निदेशकों से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी ने यह कार्रवाई शुक्रवार (10 जुलाई) को की। इस मामले में 9 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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सीबीआई के अनुसार, यह मामला भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की स्पेशल एसेट मैनेजमेंट (एसएएम) शाखा, मुंबई की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। एफआईआर में एक निजी कंपनी के निदेशकों के अलावा अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि इन सभी ने आपराधिक साजिश रचकर बैंक को लगभग 133.52 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान पहुंचाया।

जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपियों ने बैंक से अधिक ऋण और क्रेडिट सुविधाएं हासिल करने के लिए कथित तौर पर गलत और भ्रामक वित्तीय जानकारी प्रस्तुत की। इसके बाद स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के बजाय अन्य कार्यों में किया गया या उसे दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया। इससे बैंक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

सीबीआई ने बताया कि मुंबई और कोच्चि में की गई तलाशी के दौरान मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं। इन दस्तावेजों का विश्लेषण कर यह पता लगाया जाएगा कि कथित धोखाधड़ी किस तरह अंजाम दी गई और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही।

एजेंसी अब इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। जांच का मुख्य उद्देश्य साजिश के दायरे का पता लगाना, इसमें शामिल सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों की भूमिका की पहचान करना तथा यह स्पष्ट करना है कि बैंक से प्राप्त ऋण राशि का अंतिम उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया।

सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, जांच अभी शुरुआती चरण में है और साक्ष्यों के आधार पर आगे आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि बैंकिंग प्रणाली से जुड़े इस वित्तीय अपराध में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी