12 वर्षों में मोदी सरकार ने 70 करोड़ गरीबों का जीवन बदला: गृह मंत्री अमित शाह

गांधीनगर, 28 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में 70 करोड़ गरीबों के जीवन में व्यापक बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि आवास, बिजली, शौचालय, पेयजल, रसोई गैस, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर देश का सबसे व्यापक गरीबी उन्मूलन अभियान चलाया गया है।

Read More

गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर (पीएम-एफसीटी) पायलट परियोजना और हेल्थ पासपोर्ट का शुभारंभ करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2014 से सरकार का प्रमुख लक्ष्य गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना रहा है।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 70 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2014 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने दौरों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने वहां अत्यधिक गरीबी को करीब से देखा था।

उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि गुजरात में गरीबी नहीं थी, लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में गया तो मुझे वास्तविक गरीबी का एहसास हुआ। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे। घर नहीं था तो बिजली भी नहीं थी। अनगिनत घरों में शौचालय नहीं थे। जहां झोपड़ी थी, वहां भी घर के भीतर पानी की सुविधा नहीं थी।"

उन्होंने कहा कि उस समय महिलाएं पारंपरिक चूल्हों पर घंटों खाना बनाती थीं और अधिकांश परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच से बाहर थीं।

गृह मंत्री ने कहा, "माताएं पूरी जिंदगी धुएं वाले चूल्हे पर खाना बनाती थीं। परिवार अगले दिन के भोजन की व्यवस्था करने के लिए दिन-रात मेहनत करता था। आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि बीमारी होने पर इलाज के नाम पर भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था।"

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया है।

उन्होंने कहा, "सिर्फ 12 वर्षों में 70 करोड़ गरीबों को पक्के घर, बिजली, नल से जल, शौचालय, गैस सिलेंडर, प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न और पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है।"

उन्होंने बताया कि अब तक तीन करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि एक करोड़ और घर निर्माणाधीन हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि अनेक लाभार्थियों ने उन्हें बताया कि उनके परिवार की पांच पीढ़ियों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब वे ऐसे घर में रह रहे हैं, जहां गैस, शौचालय, पीने का पानी, खाद्यान्न और बिजली जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा, "कई लोगों ने मुझसे कहा कि पांच पीढ़ियों के बाद पहली बार उनके परिवार को ऐसा घर मिला है, जहां सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। 12 वर्षों में उनकी पांच पीढ़ियों का सपना पूरा हुआ है।"

गृह मंत्री शाह ने कहा कि पीएम फैमिली केयर ट्रैकर कल्याणकारी योजनाओं के अगले चरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके जरिए गरीब परिवारों के बच्चों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण और शिक्षा उपलब्ध कराने की निगरानी एकीकृत प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

--आईएएनएस

डीएससी