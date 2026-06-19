'12 साल विश्वास, विकास और जनकल्याण' अभियान की होगी शुरुआत: राखी राठौड़

जौधपुर (राजस्थान ), 19 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश में ‘12 साल विश्वास, विकास और जनकल्याण के’ नामक अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों से आम जनता को अवगत कराया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी।
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम और विश्व मंच पर मच रहे उथल-पुथल को देखते हुए सात अपीलें की थीं। इनमें से एक अपील थी गैस का कम मात्रा में खपत करना। वैसे भी मौजूदा समय में देश में कोलेस्ट्रॉल और बीपी की बीमारी तेजी से बढ़ रही है, इसे देखते हुए भाजपा की महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री की अपील को स्वीकार करते हुए इसे समाज में प्रचारित करने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि इन्हीं सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए जोधपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर आम लोगों के बीच में यह जागरूकता फैलाने का काम किया है कि कैसे कम तेल का खपत किया जाए। हम सरकार के हर फैसलों को सिर्फ प्रशासनिक अमले तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उसे आम लोगों के बीच कार्यशाला और जागरूकता के रूप में प्रचारित करने की कोशिश करेंगे।
इसके अलावा, उन्होंने राजस्थान सरकार के ढाई साल पूरे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनके मुताबिक, जब सीएम ने अपना पदभार ग्रहण किया, तभी से हम काम में जुट गए, चाहे वो राम जल सेतु हो, यमुना जल समझौता हो या रोजगार का मसला हो। हमने हर बिंदु पर काम किया, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को सुदृढ़ करना हो या युवाओं को रोजगार देना हो। उन्होंने पहले ही ऐलान में युवाओं को चार लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया। राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना है, जिसने युवाओं की भर्ती के लिए कैलेंडर जारी किया, जबकि कांग्रेस की बात करें तो इनका सारा समय सिर फुटौवल में ही चला जाता था। लिहाजा, मौजूदा समय में जिस तरह की स्थिति मौजूदा समय में बनी हुई है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं।