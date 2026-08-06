1 लाख से अधिक गैर-मराठी चालकों ने व्यावहारिक मराठी सीखी: मंत्री प्रताप सरनाइक

मुंबई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने गुरुवार को बताया कि राज्य भर में 1,00,000 से अधिक गैर-मराठी कमर्शियल यात्री वाहन चालकों ने व्यावहारिक मराठी की शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

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उन्होंने शेष चालकों से इस अवसर का लाभ उठाने और 15 अगस्त से पहले मराठी सीखने की अपील की।

यह राज्य परिवहन विभाग के उस अनिवार्य नियम का पालन करने के लिए था जिसके तहत राज्य भर में सभी कमर्शियल यात्री वाहन चालकों (ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, कैब और बसें शामिल) के लिए व्यावहारिक मराठी का ज्ञान अनिवार्य है।

मंत्री सरनाईक ने 'हिंदुहृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे मराठी कक्षा अभियान' को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यदि आप महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं, तो आपको मराठी से जुड़ना होगा। यह कोई बाध्यता की भाषा नहीं, बल्कि स्नेह की भाषा है। प्रत्येक चालक जो यात्रियों से मराठी में कुछ प्रेम भरे शब्द बोलता है, वह महाराष्ट्र की संस्कृति का सम्मान करने वाले राजदूत के रूप में कार्य करता है।

उन्होंने चुनाव अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह बात कही।

मंत्री सरनाईक ने आगे कहा कि मराठी सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है। यह महाराष्ट्र की पहचान और संस्कृति की आत्मा है। हमारी दिली इच्छा है कि यहां आजीविका कमाने वाला हर व्यक्ति मराठी का सम्मान करे। यात्रियों से बातचीत करते समय मराठी का प्रयोग करने से न केवल दैनिक बातचीत सुगम होगी, बल्कि लोगों के बीच स्नेह के बंधन भी मजबूत होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद, लाखों गैर-मराठी चालकों ने इसके सम्मान में आयोजित अभियान में सकारात्मक और सम्मानजनक प्रतिक्रिया दी।

मराठी सीखने में उनकी (गैर-मराठी वाणिज्यिक यात्री वाहन चालकों की) स्वतःस्फूर्त भागीदारी शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के भाषा प्रेम को सच्ची श्रद्धांजलि है।

राज्य सरकार के मराठी भाषा विभाग, मुंबई मराठी साहित्य संघ और कोंकण मराठी साहित्य परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह अभियान राज्यव्यापी जन आंदोलन का रूप ले रहा है।

मंत्री सरनाईक ने कहा कि सीखने के इस अवसर को अपनाने वाला प्रत्येक चालक न केवल नियमों का पालन कर रहा है, बल्कि महाराष्ट्र की संस्कृति का सम्मान करने वाला एक संवेदनशील नागरिक भी है।

--आईएएनएस

एमएस/