'योग फॉर हेल्दी एजिंग' थीम के साथ मनाया जाएगा इस बार का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: प्रतापराव जाधव

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय की उपलब्धियों और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की।

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उन्होंने आईएएनएस से कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आयुष, योग और आयुर्वेद को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान और सम्मान मिला है।

प्रतापराव जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनके वर्तमान कार्यकाल के अभी तीन वर्ष बाकी हैं। देश की जनता चाहती है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों तक भी देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे।

उन्होंने कहा कि आज आयुष मंत्रालय का अस्तित्व पीएम मोदी की दूरदृष्टि का परिणाम है। वर्षों तक भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और उपचार प्रणालियों को वह महत्व नहीं मिला, जिसकी वे हकदार थीं। योग और आयुर्वेद की बात करने वालों को अक्सर पुराना या गैर-वैज्ञानिक समझा जाता था। कुछ राजनीतिक और सामाजिक समूहों ने अन्य मुद्दों को प्राथमिकता दी, लेकिन योग और आयुर्वेद जैसे भारतीय ज्ञान को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। पीएम मोदी के प्रयासों से आज आयुष और योग को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिला है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के बारे में जानकारी देते हुए जाधव ने बताया कि इस वर्ष की थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' रखी गई है। यह विषय वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सक्रिय जीवनशैली और बेहतर जीवन गुणवत्ता को ध्यान में रखकर चुना गया है। योग केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसे जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय की 'योग 365' जैसी पहल का उद्देश्य लोगों को पूरे वर्ष योग से जोड़ना है। प्रतापराव जाधव ने लोगों से अपील की कि वे प्रतिदिन कम से कम एक घंटा अपने स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए योग को दें। योग स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीएससी