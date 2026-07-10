विश्व जनसंख्या दिवस पर एचएलएल की नई पहल, स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया

तिरुवनंतपुरम, 10 जुलाई (आईएएनएस)। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि अब वह सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लोगों के बेहतर स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देगी। हालांकि कंपनी देश के परिवार नियोजन कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पहले की तरह निभाती रहेगी।

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केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाली मिनी रत्न कंपनी एचएलएल ने कहा कि अब उसका मुख्य फोकस रोकथाम आधारित स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ती चिकित्सा सुविधाएं और नई स्वास्थ्य तकनीकों को बढ़ावा देना है, ताकि खासकर महिलाओं और युवाओं का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सके।

कंपनी ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस 2026 हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ समाज बनाने के लिए लोगों, खासकर युवाओं के स्वास्थ्य में निवेश करना बहुत जरूरी है। कंपनी आगे भी सस्ती, अच्छी गुणवत्ता वाली और सभी की पहुंच में आने वाली स्वास्थ्य सेवाएं और उत्पाद विकसित करती रहेगी।

एचएलएल ने बताया कि वह लंबे समय से परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए काम कर रही है और अब उसने अपने स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे को भी काफी बढ़ा दिया है। कंपनी अब कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियां, इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोलियां, प्रेग्नेंसी टेस्ट किट, कॉपर-टी (आईयूसीडी) और मातृ स्वास्थ्य से जुड़े कई उत्पाद तैयार कर रही है।

इसके अलावा, कंपनी ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 'हैप्पीडेज अर्थ' नाम का ऐसा सैनिटरी पैड विकसित किया है, जो आसानी से नष्ट हो जाता है और प्लास्टिक कचरे व माइक्रोप्लास्टिक को कम करने में मदद करता है। यह नया उत्पाद बीआईएस-2025 मानकों के अनुरूप है।

एचएलएल ने सिर्फ उत्पाद बनाने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि एमरिट फार्मेसी और हिंडलैब्स के जरिए देशभर में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करा रही है।

एमरिट फार्मेसी में जीवनरक्षक दवाएं, मेडिकल उपकरण और अन्य जरूरी सामान 50 प्रतिशत तक की छूट पर मिलते हैं। वहीं हिंडलैब्स में जांच सेवाएं बाजार की तुलना में 30 से 60 प्रतिशत तक कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

कंपनी ने अब एमरिट प्लस फार्मेसी, स्पेशलिटी हिंडलैब्स और एचएलएल होम हेल्थकेयर सर्विसेज जैसी नई सेवाएं भी शुरू की हैं।

इन सेवाओं के तहत जीन जांच, आधुनिक डायग्नोस्टिक टेस्ट, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पुनर्वास, पुरानी बीमारियों का इलाज, बुजुर्गों की देखभाल और घर बैठे डॉक्टर से सलाह (टेली-कंसल्टेशन) जैसी सुविधाएं लोगों के घर तक पहुंचाई जा रही हैं।

कंपनी का कहना है कि अब वह सिर्फ परिवार नियोजन से जुड़ी संस्था नहीं, बल्कि देश की व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने वाली संस्था के रूप में काम करना चाहती है, ताकि सभी लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी