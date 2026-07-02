त्रिपुरा के मुख्यमंत्री साहा भोपाल में स्वास्थ्य सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे

भोपाल, 2 जुलाई (आईएएनएस)। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा गुरुवार को भोपाल पहुंचे। सीएम यहां पर एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश स्टेट चैप्टर और पीपल्स यूनिवर्सिटी की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

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जाने-माने ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन माणिक साहा तीन दिन तक चलने वाले उस राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि हैं, जिसमें भारत और विदेशों के प्रमुख विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं।

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अपने आवास पर उनका स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा पर चर्चा की।

डॉ. साहा की पत्नी स्वप्ना साहा भी वहां मौजूद थीं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यह सम्मेलन सर्जनों, शोधकर्ताओं, चिकित्सा शिक्षकों और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने और इस क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा।

शुक्ला ने कहा, "डॉ. माणिक साहा खुद एक जाने-माने ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उनकी उपस्थिति युवा चिकित्सा पेशेवरों को प्रेरित करेगी और इस क्षेत्र में शैक्षणिक आदान-प्रदान को और मजबूत करेगी। नवाचार को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऐसे मंच जरूरी हैं।"

यह सम्मेलन 2 से 4 जुलाई तक एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश स्टेट चैप्टर और पीपल्स यूनिवर्सिटी, भोपाल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

'एक संपूर्ण सर्जन का निर्माण' विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान, उन्नत सर्जिकल तकनीकों, जटिल नैदानिक ​​प्रक्रियाओं और चिकित्सा शिक्षा में उभरते रुझानों पर चर्चा की जाएगी।

विशेषज्ञ ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में नए तरीकों पर पेपर प्रस्तुत करेंगे और कार्यशालाएं आयोजित करेंगे, जिसमें नवाचार के माध्यम से मरीज की देखभाल में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इस सम्मेलन का उद्देश्य विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को इस क्षेत्र में विकसित हो रहे वैश्विक मानकों से परिचित कराना है।

आयोजकों ने कहा कि वरिष्ठ सर्जनों और शिक्षाविदों की भागीदारी से अनुसंधान और नैदानिक ​​अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटने में मदद मिलेगी।

इस कार्यक्रम से शैक्षणिक नेटवर्क को मजबूत करने और संस्थानों में आधुनिक सर्जिकल प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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