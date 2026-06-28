तमिलनाडु : सीएम विजय ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की, 52.91 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य

चेन्नई, 28 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने रविवार को चेन्नई के पलवक्कम स्थित आदि द्रविड़ कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को पोलियोरोधी दवा की मौखिक खुराक पिलाकर राज्य के वार्षिक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही राज्यभर में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ।

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यह अभियान भारत को पोलियो-मुक्त बनाए रखने और इस स्थिति को कायम रखने के लिए हर वर्ष चलाए जाने वाले टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है।

पोलियो (पोलियोमायलाइटिस) एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करती है और स्थायी लकवे (पैरालिसिस) का कारण बन सकती है। भारत ने इस बीमारी का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर लिया है, लेकिन वायरस के दोबारा फैलने से रोकने और बच्चों में प्रतिरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार हर साल पल्स पोलियो अभियान आयोजित करती है।

इस वर्ष तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर में 52.91 लाख बच्चों को एक ही दिन में पोलियो रोधी दवा की मौखिक खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए 43,051 टीकाकरण बूथ स्थापित किए गए हैं। ये बूथ सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, टोल प्लाजा, चेक पोस्ट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए हैं, ताकि अभिभावकों और बच्चों को आसानी से टीकाकरण की सुविधा मिल सके।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पलवक्कम स्थित कार्यक्रम स्थल पर बच्चों को पोलियो रोधी दवा की पहली खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया।

अभियान की शुरुआत के साथ ही तमिलनाडु के सभी जिलों में पल्स पोलियो टीकाकरण शिविर एक साथ शुरू हो गए। इस व्यापक जनस्वास्थ्य अभियान में हजारों स्वास्थ्यकर्मी, नर्सें, स्वयंसेवक और सरकारी अधिकारी भाग ले रहे हैं।

यह टीकाकरण अभियान रविवार शाम 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान राज्यभर के निर्धारित केंद्रों पर पात्र बच्चों को निःशुल्क पोलियो रोधी दवा की मौखिक खुराक दी जाएगी।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने दोहराया कि भारत के पोलियो-मुक्त होने के बावजूद बच्चों का नियमित टीकाकरण जारी रखना बेहद आवश्यक है, ताकि वायरस दोबारा फैलने का खतरा न रहे। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को, पहले टीका लग चुका हो या नहीं, पोलियो की मौखिक खुराक अवश्य दिलाई जानी चाहिए।

राज्य सरकार ने अभिभावकों और संरक्षकों से अपील की है कि वे इस अवसर को न गंवाएं और रविवार शाम अभियान समाप्त होने से पहले सभी पात्र बच्चों को निकटतम पल्स पोलियो बूथ पर ले जाकर टीकाकरण अवश्य कराएं। इसके साथ ही सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और भारत की पोलियो-मुक्त स्थिति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

--आईएएनएस

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