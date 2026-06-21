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स्वास्थ्य सेवा ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं: नायब सिंह सैनी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 21, 2026, 05:19 PM
स्वास्थ्य सेवा ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं: नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 21 जून (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। ताकि सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों के बराबर उन्नत सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हों।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए चिकित्सा अवसंरचना, निदान क्षमताओं और रोगी देखभाल सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर नागरिक स्वास्थ्य सेवा ढांचों को उन्नत करने के लिए समर्पित प्रयास कर रही है ताकि सरकारी अस्पतालों में प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक कुशल, सुलभ और रोगी-केंद्रित बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और राज्य भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और सेवा वितरण में सुधार के लिए निरंतर पहल की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने सिविल सचिवालय में राज्य के स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना, सरकारी अस्पतालों के आधुनिकीकरण और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक आरएस ढिल्लों और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में चल रहे जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के सिविल अस्पतालों को इस प्रकार उन्नत किया जाना चाहिए कि वे निजी अस्पतालों की तुलना में अधिक सुविधाजनक और नागरिक-हितैषी बन सकें।

उन्होंने अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, कैथल, महेंद्रगढ़, पलवल, पंचकुला, रेवाड़ी, सोनीपत और नूह जिलों के अस्पतालों में चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की बढ़ती संख्या के कारण आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इन संस्थानों में उपचार का विकल्प चुन रहे हैं।

2024-25 में, सरकार ने योजना के तहत 8.83 प्रतिशत लाभार्थियों के उपचार के लिए 26 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया।

हालांकि, 2025-26 में, 32 प्रतिशत लाभार्थियों ने सरकारी अस्पतालों में उपचार प्राप्त किया, जिसके लिए सरकार ने 126 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया।

--आईएएनएस

एमएस/