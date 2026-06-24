सुप्रीम कोर्ट ने राजमिस्त्री के पैर कटने को 100 प्रतिशत फंक्शनल डिसेबिलिटी माना, मुआवजा बढ़ाकर 40 लाख किया

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक राजमिस्त्री को मिलने वाला मुआवजा बढ़ा दिया है। राजमिस्त्री का सड़क दुर्घटना में दाहिना पैर कट गया था। कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना के दावों में कमाई की क्षमता के नुकसान का आकलन करते समय अदालतों को केवल शारीरिक विकलांगता के प्रतिशत के बजाय 'फंक्शनल डिसेबिलिटी' (काम करने की क्षमता में कमी) पर विचार करना चाहिए।

Read More

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एनवी अंजारिया की बेंच ने याचिकाकर्ता एम. परमेश को मिलने वाले मुआवजे को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा तय 29.01 लाख रुपए से बढ़ाकर 40.29 लाख रुपए कर दिया। कोर्ट ने माना कि घुटने के ऊपर से दाहिना पैर कट जाने के कारण वह राजमिस्त्री के तौर पर अपना काम जारी रखने में पूरी तरह असमर्थ हो गया है।

अपील को आंशिक रूप से मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही दावेदार की स्थायी शारीरिक विकलांगता का आकलन 70 प्रतिशत किया गया था, लेकिन आजीविका कमाने के लिए उसकी कार्यात्मक विकलांगता 100 प्रतिशत थी।

जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि घुटने के ऊपर से दाहिना पैर कट जाने से अपीलकर्ता को न केवल शारीरिक विकलांगता हुई है, बल्कि वह उन शारीरिक और श्रम-प्रधान कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में भी असमर्थ हो गया है, जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थे।

बेंच ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, केवल शारीरिक विकलांगता के आधार पर कमाई की क्षमता के नुकसान को 70 प्रतिशत तक सीमित करना उचित नहीं होगा।

यह मामला 18 अप्रैल 2017 को तमिलनाडु के नमक्कल-सेलम नेशनल हाईवे पर हुए एक एक्सीडेंट से जुड़ा है, जिसमें एक लॉरी ने क्लेम करने वाले व्यक्ति की साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी थी। इस एक्सीडेंट में उसके सिर, जबड़े, आंख और दाहिने पैर में गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण आखिरकार उसका दाहिना पैर घुटने के ऊपर से काटना पड़ा।

उस समय लगभग 30 साल की उम्र के क्लेम करने वाले व्यक्ति ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) में 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की थी। उसका तर्क था कि एक्सीडेंट में हुई स्थायी विकलांगता के कारण वह अपना काम जारी रखने में असमर्थ हो गया था।

एमएसीटी ने 2019 में उसकी मासिक आय 6,000 रुपए मानकर और 70 प्रतिशत विकलांगता के आधार पर कमाई की क्षमता के नुकसान का हिसाब लगाकर 10.84 लाख रुपए का मुआवजा तय किया था। अपील के बाद, मद्रास हाईकोर्ट ने मासिक आय को बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया और भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़ते हुए मुआवजे की रकम को बढ़ाकर 23.86 लाख रुपए कर दिया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की गणना में कमियां पाईं और कहा कि भविष्य की संभावनाओं का आकलन एमसीएटी के मूल्यांकन के आधार पर किया गया था, न कि हाई कोर्ट द्वारा तय की गई बढ़ी हुई आय के आधार पर।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गौर किया कि एमसीएटी द्वारा पोषण, कपड़े और गहने, और चिकित्सा खर्चों के मद में दी गई कुछ रकम को मद्रास हाई कोर्ट की अंतिम गणना में गलती से छोड़ दिया गया था, जबकि उन्हें बदला नहीं गया था।

एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने फिर से कहा कि शारीरिक विकलांगता को कमाई की क्षमता के नुकसान के बराबर मानकर यांत्रिक रूप से मुआवजा तय नहीं किया जा सकता है।

फैसले में कहा गया कि स्थायी विकलांगता के मामलों में मुआवजे का आकलन शारीरिक विकलांगता के प्रतिशत को आर्थिक नुकसान के प्रतिशत के रूप में यांत्रिक रूप से लागू करके नहीं किया जा सकता है।

यह देखते हुए कि राजमिस्त्री का काम शारीरिक रूप से बहुत मेहनत वाला होता है और इसमें दोनों पैरों का लगातार इस्तेमाल और सहारे की जरूरत होती है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दावा करने वाला व्यक्ति असल में अपना काम जारी रखने की क्षमता खो चुका था।

--आईएएनएस

एमएस/