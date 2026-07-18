सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर पत्नी ने उठाए सवाल, सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट में पोटेशियम स्तर को लेकर जताई चिंता

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने चिंता जताई है। उन्होंने सफदरजंग अस्पताल की स्वास्थ्य रिपोर्ट और इलाज की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। गीतांजलि ने दावा किया कि अस्पताल की रिपोर्ट में सोनम वांगचुक का पोटेशियम स्तर 2.9 बताया गया है, जबकि एक दिन पहले यह 4.3 था।

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गीतांजलि जे. आंग्मो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि वह सोनम वांगचुक को दूसरी राय के लिए किसी अन्य लैब में ले जाने की अनुमति चाहती थीं, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी मौजूदगी में ब्लड सैंपल लेने की मांग भी पूरी नहीं की गई, ताकि वह किसी अन्य स्थान पर जांच करवा सकें।

उन्होंने कहा कि वह कई घंटों से अस्पताल के जवाब का इंतजार कर रही हैं और पारदर्शिता की कमी के कारण उन्हें चिंता हो रही है। गीतांजलि ने बताया कि परिवार ने तत्काल डिस्चार्ज की मांग की है, ताकि सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में ले जाया जा सके। हालांकि, अस्पताल की ओर से इस संबंध में तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

इससे पहले वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी) और सफदरजंग अस्पताल की ओर से सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया गया था। इसके अनुसार, 59 वर्षीय सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा 18 जुलाई की सुबह 7:40 बजे अस्पताल लाया गया था। उन्हें लगभग 20 दिनों तक भोजन नहीं लेने और सामान्य कमजोरी की स्थिति में भर्ती किया गया था।

अस्पताल के अनुसार, भर्ती के समय सोनम वांगचुक पूरी तरह होश में थे और उनकी पल्स, ब्लड प्रेशर तथा ऑक्सीजन सेचुरेशन स्थिर थी। हालांकि, जांच में उनके शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) के संकेत मिले। ब्लड गैस एनालिसिस में 'कम्पेन्सेटेड एसिडोसिस' की स्थिति सामने आई और सीरम पोटेशियम का स्तर कम पाया गया। उनका ब्लड शुगर 78 एमजी/डीएल दर्ज किया गया।

अस्पताल ने बताया कि भर्ती के समय यूरिनरी कीटोन का स्तर 1प्लस था, जो दोपहर 1 बजे तक बढ़कर 3प्लस हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें इंट्रावेनस (चार) फ्लूइड, ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड और आवश्यक दवाएं लेने की सलाह दी थी, लेकिन स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार सोनम वांगचुक ने इन उपचारों को लेने से इनकार कर दिया।

सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि उनकी लगातार निगरानी की जा रही है और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों की टीम उन्हें उपचार के लिए समझाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल, सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य और इलाज को लेकर परिवार तथा अस्पताल के बीच स्थिति पर नजर बनी हुई है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी