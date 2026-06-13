रक्तदान: जीवन और मानवता का सेतु, हर बूंद में छिपा है जीवनदान

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। 14 जून... सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों को सलाम करने का दिन है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना खून दान करके किसी और की जिंदगी बचाते हैं। इसे हर साल विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

Read More

अक्सर हम सुनते हैं कि अस्पतालों में खून की कमी है, किसी एक्सीडेंट में घायल मरीज को तुरंत ब्लड चाहिए, किसी मां को डिलीवरी के समय खून की जरूरत है या कैंसर के इलाज में बार-बार ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे वक्त पर अगर समय पर खून न मिले, तो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क कम होने लगता है। यहीं पर रक्तदाता किसी फरिश्ते की तरह सामने आते हैं।

खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। इसे मशीनों से तैयार नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ इंसान ही इंसान को दे सकता है। आपकी एक छोटी सी पहल किसी अनजान इंसान के लिए जीवनदान बन सकती है। इसलिए कहा जाता है रक्तदान सबसे बड़ा दान है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल करोड़ों यूनिट खून की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई देशों में इसकी कमी बनी रहती है, खासकर भारत जैसे देशों में जहां जनसंख्या ज्यादा है लेकिन स्वैच्छिक रक्तदान की रफ्तार अभी भी जरूरत से कम है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हर साल जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोग आगे आएं और नियमित रूप से रक्तदान करें।

रक्तदान को लेकर लोगों के मन में कई तरह की गलतफहमियां भी होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे कमजोरी आ जाएगी, शरीर पर असर पड़ेगा या यह दर्दनाक प्रक्रिया है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। डॉक्टरों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति हर तीन महीने में आसानी से रक्तदान कर सकता है। रक्तदान के बाद शरीर जल्दी ही नया खून बना लेता है और कोई स्थायी कमजोरी नहीं होती, बल्कि इसके कई फायदे भी हैं।

नियमित रक्तदान से शरीर में आयरन का स्तर नियंत्रित रहता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा जब आप रक्तदान करते हैं, तो आपकी एक छोटी सी हेल्थ चेकअप भी हो जाती है, जिससे कई बार छुपी हुई स्वास्थ्य समस्याओं का पता चल सकता है।

आजकल स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और अस्पतालों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। लोग समूह में आकर रक्तदान करते हैं, जिससे न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद होती है बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। सोशल मीडिया ने भी इस अभियान को और मजबूत किया है, जहां लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं कि वे भी रक्तदान करें।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी