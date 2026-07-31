राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, मानसिक बीमारियों की वैज्ञानिक पहचान के लिए नया वेब टूल लॉन्च

जयपुर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की वैज्ञानिक पहचान के लिए एक वेब-बेस्ड असेसमेंट टूल शुरू करके मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह टूल तुरंत डायग्नोस्टिक रिपोर्ट देता है और टेलीमेडिसिन के जरिए स्पेशलिस्ट से सलाह लेने की सुविधा भी देता है।

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चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने कहा कि राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जल्द पता लगाने और उनके इलाज के लिए एक वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी-आधारित सिस्टम शुरू करके मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

यह पहल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के बाद शुरू की गई है, जिसमें 'मेंटल हेल्थ फॉर ऑल' (सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य) पहल के तहत 'राज ममता' कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई थी। इसका मकसद डिप्रेशन, एंग्जायटी और आत्महत्या को रोकना है।

राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि 'राज ममता' कार्यक्रम के तहत 'ग्लोबल मेंटल हेल्थ असेसमेंट टूल' (जीएमएचएटी) - जो एक वेब-बेस्ड डिजिटल असेसमेंट प्लेटफॉर्म है – को शुरू में जयपुर मेडिकल कॉलेज, जोधपुर मेडिकल कॉलेज और एम्स जोधपुर में लागू किया जाएगा।

यह टूल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर और सबूत-आधारित पहचान करने में मदद करेगा, जिससे जल्द इलाज शुरू हो सकेगा और स्पेशलिस्ट की देखभाल तक पहुंच बेहतर होगी।

उन्होंने बताया कि इस पहल को लागू करने पर चर्चा के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की गई थी।

राठौड़ ने इस बात पर जोर दिया कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर पहचान और इलाज सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक बढ़ती हुई प्राथमिकता है।

जीएमएचएटी एक व्यवस्थित, वेब-बेस्ड असेसमेंट टूल है, जो पहले से तय सवालों का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड तरीके से मरीज का इंटरव्यू लेने में हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स की मदद करता है।

असेसमेंट पूरा होने के बाद, सिस्टम अपने आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे डॉक्टर संभावित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान कर पाते हैं और इलाज का सबसे सही तरीका तय कर पाते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जिन मरीजों को स्पेशलिस्ट की देखभाल की जरूरत होगी, वे टेलीमेडिसिन के जरिए तुरंत मनोरोग विशेषज्ञों (साइकियाट्रिस्ट) से सलाह ले सकेंगे। इससे दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग बिना फालतू यात्रा किए एक्सपर्ट से मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल पा सकेंगे।

राठौड़ के अनुसार, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के रुझानों की डेटा-आधारित निगरानी में भी मदद करेगा। इससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रसार, गंभीरता और भौगोलिक वितरण का आकलन करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य सरकार स्थानीय जरूरतों के आधार पर सेवाओं की योजना बना सकेगी और उन्हें उपलब्ध करा सकेगी।

उन्होंने बताया कि एक स्टैंडर्ड असेसमेंट टूल न होने के कारण अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान में देरी होती थी, जिससे समय पर इलाज नहीं हो पाता था।

उम्मीद है कि जीएमएचएटी एक एकसमान और वैज्ञानिक स्क्रीनिंग सिस्टम देकर इस कमी को दूर करेगा। इस टूल को चरणों में लागू किया जाएगा। शुरुआत जयपुर मेडिकल कॉलेज, जोधपुर मेडिकल कॉलेज और एम्स जोधपुर से होगी और बाद में इसे राजस्थान के सभी जिलों में फैलाया जाएगा।

चरणबद्ध तरीके से लागू करने से राज्य भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ, कुशल और प्रमाण-आधारित बनने की उम्मीद है।

बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से कैथरीन रॉबिन्सन और विमल शर्मा, यूनिसेफ राजस्थान के स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल अग्रवाल, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के राज्य नोडल अधिकारी एस.एम. स्वामी और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (डीआरएमई) से रश्मि गुप्ता और मोनिका सिंह शामिल थे।

--आईएएनएस

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