राजस्थान: जोधपुर में सीजेरियन डिलीवरी के बाद आठ महिलाओं की तबीयत बिगड़ने पर जांच के आदेश

जयपुर, 22 जून (आईएएनएस)। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी के बाद आठ महिलाओं की तबीयत बिगड़ने पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इस घटना ने स्वास्थ्य मानकों पर चिंताएं बढ़ा दी हैं और विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

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यह घटना 20 जून को हुई, जब अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी कराने वाली आठ महिलाओं को ऑपरेशन के तुरंत बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गईं। अधिकारियों के अनुसार, प्रसव के तुरंत बाद उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की और राजस्थान की स्वास्थ्य प्रणाली की खराब स्थिति को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, पायलट ने कहा कि आठ महिलाओं के सीजेरियन सेक्शन के बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त होने की खबरें बेहद दुखद और चिंताजनक हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन करने में विफल रही है और कोटा और बीकानेर में पहले हुई ऐसी ही घटनाओं का हवाला दिया, जहां प्रसव के बाद महिलाओं को किडनी फेलियर का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में उनकी मृत्यु भी हो गई।

पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार के शासन में राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बिगड़ रही हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब है और आम नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं।

उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच, जांच के दौरान पाई गई किसी भी लापरवाही के लिए जवाबदेही, प्रभावित परिवारों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता और महिलाओं के लिए बेहतर चिकित्सा उपचार की मांग की।

इस बीच, जोधपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पाओटा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां की चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों की देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बीएस जोधा ने बताया कि प्रभावित महिलाओं की गहन चिकित्सा निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि शनिवार को सर्जरी की गई थी, जिसके बाद कई मरीजों का तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया।

डॉ. जोधा के अनुसार, दो महिलाओं में गंभीर जटिलताएं विकसित हुईं। एक महिला को उच्च रक्तचाप हो गया, जबकि दूसरी को सर्जरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हुआ।

जांच रिपोर्ट आने तक स्त्री रोग ऑपरेशन थिएटर में सभी प्रक्रियाएं रोक दी गई हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार, अभी तक स्टाफ की लापरवाही का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है और अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/