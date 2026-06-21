मंत्रालयों ने 'हेल्दी एजिंग' पर जोर देते हुए योग दिवस मनाया

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने रविवार को सुंदर नर्सरी में अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) के सहयोग से 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।

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यह कार्यक्रम इस वर्ष के वैश्विक विषय, 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' के अनुरूप आयोजित किया गया था, जो सभी आयु वर्ग के लोगों में शारीरिक शक्ति, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ वृद्धावस्था को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

कार्यक्रम का नेतृत्व एमएनआरई के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने किया। सारंगी ने योग को जीवन शैली बताया और सभी को बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इसे घर या कार्यालय में दैनिक अभ्यास बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

सामूहिक योग सत्र में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली के अभिन्न अंग के रूप में योग की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। यह आयोजन निवारक स्वास्थ्य देखभाल और समग्र कल्याण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी काम आया।

इस आयोजन ने स्वच्छ कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने और अपने कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के साथ-साथ देश के स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के प्रति एमएनआरई की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के सहयोग से 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 भी मनाया।

नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित न रहें, बल्कि योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें।

सिन्हा ने कहा कि योग, प्राणायाम और ध्यान हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। प्रतिदिन इन अभ्यासों के लिए समय निकालने से बेहतर स्वास्थ्य, बढ़ी हुई ऊर्जा, अधिक अनुशासन और संतुलित जीवनशैली में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, विदेश मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक वर्ष 2026 का आयोजन किया गया।

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में विभाग की भागीदारी का नेतृत्व किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वस्थ और अधिक उत्पादक जीवनशैली के लिए योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

--आईएएनएस

एमएस/