केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 'साइकिलिंग बाय द सी' में लिया हिस्सा, बोले-साइकिल चलाना अच्छी सेहत का राज

तिरुवनंतपुरम, 23 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने केरल के तिरुवनंतपुरम में फिट मूवमेंट के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) त्रिवेंद्रम द्वारा आयोजित 'साइकिलिंग बाय द सी' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चकाई आईटीआई से शुरू करते हुए उन्होंने समुद्र तट के किनारे शंखमुघम बीच तक की इस खूबसूरत राइड का नेतृत्व किया।

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इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "साइकिल चलाना अच्छी सेहत का राज है। अगर हम एक स्वस्थ राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो हर नागरिक का स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र की नींव रखता है। साइकिल चलाना प्रदूषण की समस्या का भी एक असरदार समाधान है।

इससे ट्रैफिक जाम कम होता है, ईंधन की बचत होती है और पर्यावरण को साफ़-सुथरा रखने में मदद मिलती है। इसीलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि वे साइकिल चलाने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं हर नागरिक से अपील करता हूं कि वे साइकिल चलाने को अपनी आदत बनाएं और संडे ऑन साइिकल में हिस्सा लें। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे युवा लड़के-लड़कियां संडे ऑन साइकिल से जुड़ रहे हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के विजन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस पहल का उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने और अन्य फिटनेस गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। केरल यात्रा के दौरान डॉ. मांडविया मायलोम स्थित जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल का भी दौरा करेंगे। यह देश के प्रमुख खेल संस्थानों में से एक है, जिसने भारतीय खेल जगत को कई उत्कृष्ट एथलीट प्रदान किए हैं।

यह दौरा जमीनी स्तर पर खेल विकास को मजबूत करने और युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयास को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री तिरुवनंतपुरम स्थित केरल विश्वविद्यालय स्टेडियम में आयोजित होने वाले 2026 आइची-नागोया एशियाई खेलों के फन रन कार्यक्रम में भी भाग लेंगे।

यह कार्यक्रम 2026 एशियाई खेलों से पहले आयोजित प्रचार गतिविधियों का हिस्सा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस समारोह के साथ जोड़ा गया है। यह भव्य आयोजन न केवल खेल भावना और सामूहिक भागीदारी की भावना को प्रदर्शित करेगा, बल्कि केरल की समृद्ध खेल संस्कृति को उजागर करते हुए एशियाई खेलों में लोगों की सक्रिय भागीदारी को भी सुदृढ़ करेगा।

--आईएएनएस

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