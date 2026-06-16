झारखंड में उन्नत नेत्र शल्य चिकित्सा केंद्र 'दृष्टि' की शुरुआत

रांची, 16 जून (आईएएनएस)। ऑपरेशन दृष्टि के तहत एक बड़े स्वास्थ्य सेवा अभियान में, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की एक विशेष नेत्र चिकित्सकीय टीम ने मिलिटरी हॉस्पिटल नामकुम, रांची में एक मेगा एडवांस्ड सर्जिकल आई कैंप शुरू किया है।

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यह कैंप 15-19 जून के बीच चल रहा है और इसका उद्देश्य 200 से अधिक लाभार्थियों की दृष्टि बहाल करना तथा उनके जीवन की गुणवत्ता निशुल्क उन्नत नेत्र सर्जरियों के माध्यम से सुधारना है।

आर्मी अस्पताल (रिसर्च एंड रेफरल), नई दिल्ली के कंसल्टेंट तथा नेत्र विभाग के प्रमुख ब्रिगेडियर डॉ. संजय कुमार मिश्रा की अगुवाई में सर्जिकल टीम फेकोएमल्सिफिकेशन (प्रसाराभिन्न सर्जरी) द्वारा मोतियाबिंद, मिनिमली इनवेसिव ग्लॉकोमा सर्जरी (एमआईजीएस) तथा विट्रियो-रेटिनल रोगों के लिए एंटी-वीईजीएफ इंट्राविट्रियल इंजेक्शनों सहित कई उन्नत नेत्र संबंधी प्रक्रियाएं करेगी।

पूर्व सैनिकों, सेवाधारियों के आश्रितों और वंचित नागरिकों के लिए व्यापक स्क्रीनिंग जारी है और कैंप के दौरान बड़ी उपस्थिति की उम्मीद है। मिशन के समर्थन में, विश्व स्तरीय चिकित्सकीय उपकरण भारतीय वायुसेना की सेवा विमानों से रांची तक एयरलिफ्ट किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में विशिष्ट सर्जिकल देखभाल प्रदान करने में सक्षम बनाया गया है।

डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज वाइस एडमिरल आरती सरीन ने मानवीय मिशन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह मिशन सेना की द्वैध पहचान, देश की सीमाओं के निष्ठावान रक्षक और सामाजिक लचीलापन के दयालु निर्माता, दोनों का प्रमाण है।

ऑपरेशन दृष्टि का एक प्रमुख आउटरीच कार्यक्रम है, जो उन्नत नेत्र विशेषज्ञता को मानवीय सेवा के साथ जोड़ता है। रांची से पहले, इस पहल ने देश भर में आठ उन्नत सर्जिकल आई कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं, जिनमें लेह-लद्दाख, लक्षद्वीप, भुज, कच्छ और बागडोगरा शामिल हैं, जिन्होंने दूरस्थ और अंडर-सर्व्ड क्षेत्रों में विशेष नेत्र देखभाल पहुंचाई है।

--आईएएनएस

एबीएम/