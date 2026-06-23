जोधपुर में सी-सेक्शन से जुड़ी जटिलताएं: 25 दवाओं का इस्तेमाल निलंबित, एम्स को सौंपी गई जांच

जोधपुर, 23 जून (आईएएनएस)। राजस्थान के जोधपुर स्थित पाओटा जिला अस्पताल में आठ महिलाओं में प्रसव के बाद गंभीर जटिलताएं देखने को मिलीं। इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने 25 दवाओं और एक इंजेक्शन के इस्तेमाल को निलंबित कर दिया है।

Read More

प्रभावित मामलों में इस्तेमाल की गई सभी दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेज दिए गए हैं। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तक इन उत्पादों का उपयोग न किया जाए।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि महिलाओं को सोडियम लैक्टेट के आईवी इंजेक्शन दिए गए थे। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित बैच घटना से एक सप्ताह पहले आया था और इसका पहली बार उपयोग किया जा रहा था।

एहतियात के तौर पर चिकित्सा विभाग ने जांच पूरी होने तक पूरे इस बैच के इंजेक्शन के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगा दी है। मेडिकल कॉलेज स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है और एम्स की एक टीम इस घटना की स्वतंत्र जांच करेगी।

प्रभावित महिलाओं की 20 जून को पाओटा जिला अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी हुई। सर्जरी के तुरंत बाद कई मरीजों में गंभीर जटिलताएं विकसित हो गईं, जिसके चलते आपातकालीन चिकित्सा सहायता बुलानी पड़ी।

जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने अस्पताल के दवा भंडार का दौरा किया और डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बी.एस. जोधा, पावटा जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. कुलबीर चोपड़ा, एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित और सीएमएचओ डॉ. एस.एस. शेखावत सहित वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

डॉ. कुलबीर चोपड़ा ने बताया कि सोडियम लैक्टेट आईवी फ्लूइड को सिजेरियन डिलीवरी से पहले और बाद में नियमित रूप से दिया जाता है और सर्जिकल प्रक्रियाओं के दौरान भी इसका आमतौर पर उपयोग किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि मरीजों को दी जाने वाली अन्य सभी दवाएं और उपचार प्रोटोकॉल मानक थे और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था।

अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, प्रभावित महिलाओं में से छह की हालत फिलहाल स्थिर है और उनमें सुधार के लक्षण दिख रहे हैं। ललिता और सोनल नाम की दो मरीजों में गुर्दे की खराबी सहित गंभीर जटिलताएं विकसित हो गईं और उन्हें डायलिसिस की आवश्यकता पड़ी। दोनों को विशेष देखभाल के लिए एम्स में रेफर किया गया है।

पीड़ित महिलाओं के परिवार के सदस्यों ने घटना की गहन जांच की मांग की है, उनका आरोप है कि प्रसव के तुरंत बाद मरीजों को अत्यधिक रक्तस्राव और मूत्र में कमी सहित गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ा।

अस्पताल अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पाओटा जिला अस्पताल में सर्जिकल प्रक्रियाएं तब तक निलंबित रहेंगी, जब तक दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और ऑपरेशन थिएटर के वातावरण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती। जिन मरीजों को सर्जरी की आवश्यकता है, उन्हें माथुरदास माथुर अस्पताल भेजा जा रहा है।

अधिकारियों ने कहा है कि जटिलताओं के सटीक कारण का पता लगाया जाएगा।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम