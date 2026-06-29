इबोला से निपटने के लिए बड़ा कदम, डब्ल्यूएचओ और अफ्रीका सीडीसी ने लॉन्च की आईएमएसटी

अदीस अबाबा, 29 जून (आईएएनएस)। अफ्रीका में इबोला के बढ़ते प्रकोप के बीच अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (अफ्रीका सीडीसी), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और युगांडा सरकार ने मिलकर 'जॉइंट कॉन्टिनेंटल इंसिडेंट मैनेजमेंट सपोर्ट टीम' (आईएमएसटी) लॉन्च की है। इसका मकसद पूरे महाद्वीप में स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है।

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शनिवार देर रात जारी एक बयान में अफ्रीका सीडीसी ने कहा कि नई लॉन्च की गई आईएमएसटी एक ऐसा साझा ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म बनाती है जो अफ्रीका की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की तैयारी, समन्वय और उनसे निपटने की क्षमता को मजबूत करता है। साथ ही, यह बंडिबुग्यो इबोला वायरस बीमारी से निपटने के मौजूदा प्रयासों में भी मदद करता है।

युगांडा की राजधानी कंपाला में मकेरेरे यूनिवर्सिटी में शनिवार को लॉन्च की गई आईएमएसटी, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जोखिम वाले पड़ोसी देशों को एकीकृत तकनीकी सहायता, ऑपरेशनल समन्वय और कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों की मदद से सहयोग देगी।

अफ्रीका सीडीसी ने कहा, "यह लॉन्च अफ्रीका के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह अफ्रीका सीडीसी, डब्ल्यूएचओ और अफ्रीकी संघ (एयू) के सदस्य देशों की उस साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है जिसके तहत वे तेज़ी से, बेहतर समन्वय के साथ और देशों के नेतृत्व में जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों से निपटने की तैयारी कर रहे हैं।"

एयू की विशेष सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि यह नया प्लेटफॉर्म क्षेत्रीय तैयारी और सीमा-पार सहयोग को अफ्रीका की स्वास्थ्य सुरक्षा के जरूरी स्तंभों के तौर पर मजबूत करता है।

एजेंसी ने बताया कि आईएमएसटी, जो 'एक टीम, एक योजना और एक बजट' के सिद्धांतों पर काम करती है, निगरानी, ​​प्रयोगशाला प्रणालियों, केस मैनेजमेंट, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण, आपातकालीन लॉजिस्टिक्स और संचालन, जोखिम संचार, सूचना प्रबंधन और पार्टनर समन्वय के विशेषज्ञों को एक साथ लाती है ताकि पूरे क्षेत्र में बीमारी के प्रकोप से निपटने की क्षमता को मजबूत किया जा सके। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी।

एक बेहद संक्रामक और घातक वायरल बीमारी है, जो इंसानों और अन्य प्राइमेट्स (जैसे बंदर और चिंपैंजी) को प्रभावित करती है। यह वायरस जंगली जानवरों (जैसे फ्रूट बैट, साही और गैर-मानव प्राइमेट्स) से लोगों में फैलता है और फिर संक्रमित लोगों के खून, स्राव, अंगों या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से और इन तरल पदार्थों से दूषित सतहों और चीजों (जैसे बिस्तर और कपड़े) के संपर्क से इंसानों में फैलता है।

इबोला बीमारी में मौत की औसत दर (केस फेटैलिटी रेट) लगभग 50 प्रतिशत है। पिछले प्रकोपों ​​में मौत की दर 25 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच रही है।

इबोला बीमारी का पहला प्रकोप मध्य अफ्रीका के दूरदराज के गांवों में, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के पास हुआ था। पश्चिम अफ्रीका में 2014-2016 के दौरान फैला इबोला वायरस का प्रकोप, 1976 में इस वायरस की खोज के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रकोप था। इस प्रकोप में बाकी सभी प्रकोपों ​​की तुलना में कहीं ज़्यादा मामले सामने आए और मौतें हुईं। यह प्रकोप कई देशों में भी फैला। इसकी शुरुआत गिनी से हुई और फिर यह जमीनी सीमाओं के जरिए सिएरा लियोन और लाइबेरिया तक पहुंच गया।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस