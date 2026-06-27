हिमाचल प्रदेश: राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर ने अस्पताल में भर्ती भाजपा सांसद हर्ष महाजन का हालचाल जाना

शिमला, 27 जून (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष राजीव बिंदल और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने शनिवार को पार्टी के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

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भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित डॉक्टरों से भी बातचीत की और उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की।

बिंदल और ठाकुर ने कहा कि महाजन की अचानक खराब सेहत के बारे में पता चलने के बाद राज्यभर में पार्टी कार्यकर्ता और शुभचिंतक चिंतित थे।

उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को डिहाइड्रेशन और लॉ बोर्ड प्रेशर के कारण भर्ती कराया गया था, और उन्हें हृदय में कोई रुकावट या कोई अन्य हृदय संबंधी समस्या नहीं है।

उन्होंने इस बात पर राहत व्यक्त की कि महाजन की हालत स्थिर है और तेजी से सुधर रही है तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना की।

राज्यसभा सांसद महाजन ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मैं अब पूरी तरह स्वस्थ हूं। अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण मुझे कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ईश्वर की कृपा, डॉक्टरों द्वारा समय पर दी गई देखभाल और मेरे परिवार, मित्रों, शुभचिंतकों और समर्थकों की प्रार्थनाओं, शुभकामनाओं और स्नेह के कारण मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गया हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "फोन कॉल, मैसेज और अन्य माध्यमों से मेरा हालचाल पूछने वाले सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके समर्थन और प्रार्थनाओं के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।"

भाजपा के महाजन, जो कांग्रेस के बागी नेता थे और कभी राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाते थे, फरवरी 2024 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंहवी को हराया। इस दौरान सत्ताधारी पार्टी के कम से कम छह विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की खबरें भी आईं।

दोनों उम्मीदवारों को 68 सदस्यीय सदन में 34-34 वोट मिले थे, जिनमें तीन निर्दलीय विधायक भी शामिल थे जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था।

अंत में लॉटरी के माध्यम से महाजन को विजेता घोषित किया गया।

तीन बार के विधायक महाजन ने कांग्रेस को 'दिशाहीन' और 'दृष्टिहीन' बताते हुए 2022 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे।

-- आईएएनएस

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