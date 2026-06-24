हेल्थकेयर की क्वालिटी सुधारने की मुहिम के बीच असम के मेडिकल कॉलेजों को एनएबीएच एक्रेडिटेशन मिला

गुवाहाटी, 24 जून (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य के कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को 'नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स' (एनएबीएच) से एक्रेडिटेशन मिल गया है। यह सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हेल्थकेयर सेवाओं को एक जैसा और बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने असम के सभी मेडिकल कॉलेजों को एनएबीएच एक्रेडिटेशन लेने का निर्देश दिया था। इसका मकसद सरकारी अस्पतालों में हेल्थकेयर सर्विस के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड तय करना और मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाना है।
उन्होंने बताया कि पांच बड़े मेडिकल संस्थानों को पहले ही एनएबीएच एक्रेडिटेशन मिल चुका है। इनमें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच), तेजपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एएमसीएच), बारपेटा का फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एफएएएमसीएच) और जोरहाट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जेएमसीएच) शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक्रेडिटेशन मरीजों की सुरक्षा, देखभाल की गुणवत्ता, अस्पताल प्रबंधन, क्लिनिकल प्रोटोकॉल और हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों का पालन करने को दर्शाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में निरीक्षण का काम पूरा हो चुका है और संस्थान अभी एक्रेडिटेशन प्रक्रिया के नतीजे का इंतजार कर रहा है।
मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों के अलावा, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर में स्थित दो 'क्रिटिकल केयर असम सेंटर्स' को भी एनएबीएच सर्टिफिकेशन मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में इस लिस्ट में और भी हेल्थकेयर सुविधाओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है।
अधिकारियों के अनुसार, एनएबीएच एक्रेडिटेशन को देश में हेल्थकेयर संस्थानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी सर्टिफिकेशन में से एक माना जाता है।
यह अस्पतालों को ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने, मरीजों के इलाज के बेहतर नतीजे पाने और मेडिकल सेवाओं में वैश्विक स्तर के मानकों को बनाए रखने में मदद करता है।
असम सरकार हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी ध्यान दे रही है।
पिछले कुछ सालों में, राज्य ने नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, एमबीबीएस सीटें बढ़ाई हैं और जिलों में खास हेल्थकेयर सुविधाओं को मजबूत किया है।
एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में एनएबीएच एक्रेडिटेशन बढ़ने से हेल्थकेयर सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ेगा और लोगों को आसानी से मिलने वाली, सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मेडिकल सर्विस देने के राज्य के बड़े लक्ष्य में मदद मिलेगी।