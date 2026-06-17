गुजरात: मुख्यमंत्री ने आदिवासी जिलों के लिए 51 हेल्थ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

गांधीनगर, 17 जून (आईएएनएस)। गुजरात के कुछ सबसे दूरस्थ आदिवासी बस्तियों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को 51 दोपहिया मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का शुभारंभ किया और नौ नई मोबाइल हेल्थ वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया की उपस्थिति में गांधीनगर से नए वाहनों के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई यह पहल आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं निवासियों के घर तक पहुंचें।

राज्य सरकार के अनुसार, यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थित समग्र स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए बनाया गया है, ताकि आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार किया जा सके।

51 दोपहिया मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को विशेष रूप से उन स्थानों के लिए विकसित किया गया है जहां दुर्गम भूभाग, खराब सड़क संपर्क या भौगोलिक बाधाओं के कारण चार पहिया चिकित्सा वाहन नहीं चल पाते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इन यूनिट्स का उपयोग आपातकालीन स्थितियों के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ नियमित चिकित्सा सहायता गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

प्रत्येक यूनिट में आवश्यक दवाओं और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों से युक्त एक मेडिकल बॉक्स है।

वाहनों में डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर, स्टेथोस्कोप, ग्लूकोमीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, हीमोग्लोबिन मीटर, नी हैमर, नीडल कटर, इंस्ट्रूमेंट ट्रे और टॉर्च भी हैं।

प्रिवेंटिव हेल्थकेयर सेवाओं के लिए इस प्रणाली को डिजिटल डेटा एंट्री सुविधाओं से एकीकृत किया गया है और निगरानी के लिए इसे मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड से जोड़ा गया है।

सरकार ने कहा कि इस पहल से आदिवासी समुदायों को कई स्वास्थ्य लाभ मिलने की उम्मीद है। गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर परामर्श और उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

अधिकारियों ने कहा कि इस कार्यक्रम से समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराकर और देखभाल में होने वाली देरी को कम करके मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

ये हेल्थ यूनिट्स गांवों में ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड शुगर, मलेरिया और मूत्र संबंधी समस्याओं की प्राथमिक जांच करके शीघ्र निदान और उपचार में भी सहायता करेंगी।

विशेष उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों को तुरंत निकटतम सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में भेजा जाएगा, जिससे विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल तक त्वरित पहुंच संभव हो सकेगी।

एनीमिया, पोषण, किशोर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर मार्गदर्शन के माध्यम से किशोरियों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

--आईएएनएस

एमएस/