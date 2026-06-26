गुजरात: गांधीनगर में 'पल्स पोलियो अभियान' के तहत 1.58 लाख बच्चों को टीका लगाया जाएगा

गांधीनगर, 26 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत गांधीनगर जिले में 28 जून को 1.58 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई जाएंगी। अधिकारियों ने पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए हजारों स्वास्थ्य कर्मियों, सैकड़ों बूथों और विशेष आउटरीच टीमों को तैनात किया है।
इस अभियान का उद्देश्य जिले भर में 0 से 5 वर्ष की आयु के 1,58,721 बच्चों को पोलियो वैक्सीन की दो बूंदें पिलाकर उनकी सुरक्षा करना है।
यह पहल गांधीनगर में स्थापित 746 टीकाकरण बूथों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से चलाई जाएगी, जिससे माता-पिता अपने बच्चों को निर्धारित दिन पर टीकाकरण के लिए ला सकेंगे।
दूरदराज और अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों में बच्चों तक पहुंचने के लिए ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों और अन्य कम सुविधा प्राप्त स्थानों जैसे क्षेत्रों में 103 मोबाइल टीमें तैनात की जाएंगी।
इसके अतिरिक्त, यात्रा कर रहे या आवागमन कर रहे बच्चों को टीका लगाने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पांच ट्रांजिट टीमें तैनात की जाएंगी।
टीकाकरण की निगरानी और उसे लागू करने के लिए कुल 3,167 स्वास्थ्यकर्मी इस अभियान में शामिल होंगे, जिससे बूथों, मोबाइल इकाइयों और ट्रांजिट पॉइंट्स के बीच समन्वय सुनिश्चित होगा।
अधिकारियों ने उन बच्चों के लिए एक फॉलो-अप व्यवस्था भी बनाई है जो पल्स पोलियो के मुख्य दिन टीकाकरण से वंचित रह सकते हैं।
अभियान के दूसरे और तीसरे दिन, 427 समर्पित टीमें जिले भर में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगी ताकि बूथ आधारित कार्यक्रम से वंचित रह गए बच्चों की पहचान करके उन्हें टीका लगाया जा सके और पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।
जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे 28 जून को सभी पात्र बच्चों को निकटतम पोलियो बूथ पर ले जाएं और उन्हें पोलियो का टीका लगवाएं। यह राष्ट्रीय नारे 'दो बूंद जिंदगी की' के अनुरूप है, जिससे पोलियो मुक्त देश बनाए रखने के प्रयासों में सहयोग मिलेगा।