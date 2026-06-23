बिहार: निशांत कुमार ने पीएमसीएच का निरीक्षण किया और नए रेडियोलॉजी विभाग का उद्घाटन किया

पटना, 23 जून (आईएएनएस)। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मंगलवार को पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) का दौरा किया, जहां उन्होंने नवनिर्मित टावर-3 की पहली मंजिल पर स्थित रेडियोलॉजी विभाग का उद्घाटन किया और मरीजों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा की।

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उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उद्घाटन के बाद, मंत्री ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और नवस्थापित चिकित्सा उपकरणों और निदान सुविधाओं के कामकाज की समीक्षा की।

अपने दौरे के दौरान, उन्होंने रोगी देखभाल सेवाओं, रेडियोलॉजी उपकरणों के कामकाज, अस्पताल के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और चल रहे विकास एवं निर्माण परियोजनाओं का जायजा लिया।

स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि संस्थान में किसी भी समस्या या कमी की तत्काल रिपोर्ट करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निशांत कुमार ने पीएमसीएच में चल रहे निर्माण और आधुनिकीकरण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।

पीएमसीएच में वर्तमान में 5,500 से अधिक बिस्तरों के साथ व्यापक पुनर्विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके और मरीजों की क्षमता बढ़ाई जा सके।

अस्पताल परिसर से निकलते समय मंत्री जी ने मरीजों और उनके परिचारकों से बातचीत करके उनकी चिंताओं को समझने का प्रयास किया।

बातचीत के दौरान, एक व्यक्ति ने नर्सिंग सेवाओं के बारे में शिकायत की। मंत्री ने तुरंत संबंधित नर्सिंग स्टाफ से शिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा।

इससे पहले, निशांत कुमार ने स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार संभालने के बाद पीएमसीएच में स्थितियों और सेवाओं के संबंध में बार-बार शिकायतें मिलने की बात स्वीकार की थी। उन्होंने इन शिकायतों को गंभीर बताया था और संकेत दिया था कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अचानक निरीक्षण और नियमित निगरानी सहित सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

मंगलवार की यात्रा को बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक में जवाबदेही को मजबूत करने और रोगी देखभाल में सुधार लाने के लिए चल रहे प्रयासों के एक भाग के रूप में देखा जा रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/