अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले मुंबई के वर्ली समुद्र तट पर 'फिट इंडिया साइक्लोथॉन' का आयोजन

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। देश 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोहों की तैयारी में जुटा है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया बुधवार की सुबह मुंबई के प्रतिष्ठित वर्ली साइकिल ट्रैक पर एक 'विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन - साइक्लिंग बाय द सी' का नेतृत्व करेंगे।

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देशव्यापी फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) का क्षेत्रीय केंद्र बुधवार को मुंबई के वर्ली कोस्टल साइकिल ट्रैक पर फिट इंडिया साइक्लोथॉन के इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

सुबह 6:30 बजे शुरू होने वाली इस साइकिल यात्रा में मुंबई के सुरम्य समुद्र तट के मनोरम दृश्यों के बीच विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 250 साइकिल चालक डॉ. मनसुख मांडविया के साथ साइकिल चलाएंगे। यह आयोजन व्यापक 'फिट इंडिया मूवमेंट' का हिस्सा है, जो सामुदायिक भागीदारी, साइकिलिंग, योग और अन्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से फिटनेस को जीवनशैली के रूप में बढ़ावा देता है।

एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ सैकड़ों साइकिल सवारों के साथ, बुधवार को मुंबई में आयोजित साइक्लोथॉन फिट इंडिया मूवमेंट के केंद्रीय संदेश को मूर्त रूप देने के लिए तैयार है: 'स्वस्थ नागरिक, स्वच्छ शहर और एक मजबूत खेल संस्कृति', क्योंकि भारत एक वैश्विक खेल शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

यह साइक्लोथॉन एक महत्वपूर्ण समय पर आयोजित हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से कुछ ही दिन पहले, जो इस संदेश को पुष्ट करता है कि फिटनेस और तंदुरुस्ती एक स्वस्थ समाज के अभिन्न अंग हैं। पिछले एक वर्ष से डॉ. मांडविया 'संडेज ऑन साइकिल' पहल के माध्यम से लगातार साइकिलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों के लिए एक सरल, लेकिन, शक्तिशाली साधन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

डॉ. मनसुख मांडविया की दिसंबर 2024 में शुरू की गई इस साइकिलिंग पहल ने देश के 3 लाख से अधिक स्थानों पर 30 लाख से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, योगासन भारत, राहगिरी फाउंडेशन और माय भारत के सहयोग से किया जाता है।

मुंबई में आयोजित होने वाला साइक्लोथॉन 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) के वैश्विक समारोहों की शुरुआत के रूप में भी काम करता है, जिसमें 180 से अधिक देशों के लाखों लोग भाग लेंगे।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पिछले एक दशक में विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य आंदोलनों में से एक बन गया है, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विभिन्न महाद्वीपों के देश समग्र स्वास्थ्य और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हो रहे हैं, ऐसे में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल और योग दिवस जैसी पहलें वैश्विक समुदाय के लिए एक स्वस्थ, सक्रिय और टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को और मजबूत कर रही हैं।

--आईएएनएस

एबीएम/