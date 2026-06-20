अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: पीएम मोदी के साथ जुड़ने के लिए 6 लाख संगठनों ने 'योग संगम पोर्टल' पर रजिस्ट्रेशन कराया

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी चल रही है। आयुष मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने के लिए पूरी तरह से जुट गया है। आयुष मंत्रालय की ओर से बताया गया कि 'योग संगम पोर्टल' पर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा छह लाख के पार पहुंच गया है। इस आंकड़े से ही समझा जा सकता है कि लोग योग दिवस मनाने के लिए कितने उत्साही हैं।

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आयुष मंत्रालय के अनुसार, देश भर के संगठन 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' (सीवाईपी) के आधार पर एक साथ योग सत्र आयोजित करेंगे और 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगाभ्यास करेंगे।

मंत्रालय ने इस उपलब्धि को "देश भर के संस्थानों और समुदायों के बीच अभूतपूर्व उत्साह" का प्रमाण बताया है। मंत्रालय का कहना है कि रजिस्टर्ड संगठनों से उम्मीद है कि वे अपनी-अपनी जगहों पर जन-जन को इकट्ठा करेंगे और स्वास्थ्य व समग्र कल्याण को बढ़ावा देने वाले एक सामूहिक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनेंगे।

'योग संगम' अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की प्रमुख पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य है कि योग दिवस के दिन होने वाला योगाभ्यास किसी एक जगह तक सीमित न रहे, बल्कि इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम से भी जोड़ा जा सके। मंत्रालय ने कहा कि 'योग संगम पोर्टल' रजिस्ट्रेशन, तालमेल और भागीदारी पर नजर रखने की सुविधा देकर "इस पहल की डिजिटल रीढ़" बन गया है।

यह पहल अब देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गई है और इसमें 778 जिले शामिल हैं। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि पोर्टल पर 3.22 लाख से ज्यादा सरकारी संस्थानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा, लगभग दो लाख शिक्षण संस्थान, 16,000 से ज्यादा निजी संगठन, 5,000 से ज्यादा गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और अन्य श्रेणियों से लगभग 44,000 संस्थाएं भी इसमें शामिल हुई हैं।

राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भागीदारी देखी गई है। बंगाल में 2.76 लाख से ज्यादा संगठनों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके बाद राजस्थान है, जहां लगभग 1.50 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है।

आयुष मंत्रालय की ओर से और अधिक संगठनों और सामुदायिक समूहों को 'योग संगम पोर्टल' पर रजिस्ट्रेशन करके इस पहल से जुड़ने के लिए अपील की गई है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में संगठन और संपर्क से जुड़ी जानकारी देना, क्रेडेंशियल्स (प्रमाण-पत्रों) की पुष्टि करना, कार्यक्रम स्थल की जानकारी देना और भागीदारी के लिए एक रेफरेंस नंबर प्राप्त करना शामिल है।

इस साल का 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' "स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग" थीम के तहत मनाया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि योग संगम पोर्टल पर बढ़ती भागीदारी ‘जन भागीदारी’ की भावना और योग को एक वैश्विक आंदोलन से बदलकर स्वास्थ्य और सद्भाव के सामुदायिक उत्सव में बदलने के प्रति भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

आयुष मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 में बस 1 दिन बाकी है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, 'स्वस्थ लोग एक स्वस्थ समाज बनाने में मदद करते हैं और योग इसे सुनिश्चित करता है।' आइए, इस बेहतरीन सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने और इस साल की थीम, 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' को अपनाने के लिए साथ आएं।

--आईएएनएस

एसडी/एएस