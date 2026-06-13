अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले ताजिकिस्तान में विशेष सत्र, शामिल हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह

दुशांबे, 13 जून (आईएएनएस)। योग दिवस को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं। इसी के तहत ताजिकिस्तान में भारत सरकार के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले एक योग सत्र का आयोजन किया गया। इसमें विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भी हिस्सा लिया।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस आयोजन की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम दुशांबे स्थित भारतीय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के सहयोग से आयोजित किया गया।

उन्होंने आगे लिखा, "इस अवसर पर प्रतिभागियों ने योग के विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास किया। कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया' समूह और ताजिकिस्तान के योग प्रेमियों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।"

मंत्री ने इस दौरान योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह समग्र स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम है। योग की यह प्राचीन परंपरा आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है।

कार्यक्रम में यह संदेश भी दिया गया कि योग भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वैश्विक स्तर पर शांति, स्वास्थ्य और एकता को बढ़ावा देता है।

इस बार 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 (आईडीवाई 2026) का मुख्य थीम “स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग” रखा गया है। यह थीम इस बात पर केंद्रित है कि योग के माध्यम से बढ़ती उम्र में भी शरीर को सक्रिय, स्वस्थ, और मानसिक रूप से संतुलित बनाए रखा जा सकता है।

थीम की आधिकारिक घोषणा केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से की गई थी। यह घोषणा आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव गणपतराव जाधव ने खजुराहो में की थी।

राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष का मुख्य आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। यहां एक बड़े पैमाने पर सामूहिक योग सत्र आयोजित होने की योजना है, जिसमें लगभग 40,000 लोगों के एक साथ योगाभ्यास करने की संभावना है। इस आयोजन का उद्देश्य एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करना भी है।

--आईएएनएस

केआर/