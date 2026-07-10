असम प्रोटॉन थेरेपी में 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगा : सीएम सरमा

गुवाहाटी, 10 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) में कैंसर के एडवांस्ड इलाज के लिए प्रोटॉन बीम थेरेपी शुरू करने के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ ही यह देश के उन शुरुआती सरकारी अस्पतालों में से एक बन जाएगा, जो यह अत्याधुनिक हेल्थकेयर सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

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विधानसभा में वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ द्वारा 2026-27 का असम बजट पेश किए जाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राज्य में कैंसर के इलाज के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत करेगा और मरीजों को बेहतर इलाज के लिए असम से बाहर जाने की जरूरत को कम करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "असम जल्द ही सरकारी हेल्थकेयर सेक्टर में एडवांस्ड कैंसर इलाज के लिए प्रोटॉन बीम थेरेपी की सुविधा वाला पहला राज्य बन जाएगा। हम इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि जीएमसीएच में प्रस्तावित प्रोटॉन थेरेपी सेंटर विश्व-स्तरीय और सटीक कैंसर इलाज मुहैया कराएगा, खासकर जटिल और मुश्किल से ठीक होने वाले कैंसर के लिए, साथ ही पूरे नॉर्थ-ईस्ट के मरीजों के लिए एडवांस्ड हेल्थकेयर को अधिक सुलभ और किफायती बनाएगा।

बजट प्रस्तावों के अनुसार, सरकार ने प्रोटॉन थेरेपी सुविधा स्थापित करने के लिए 550 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो दुनियाभर में उपलब्ध रेडिएशन थेरेपी के सबसे एडवांस्ड रूपों में से एक है।

यह तकनीक कैंसर वाले ट्यूमर का बहुत सटीक इलाज करने में सक्षम बनाती है और साथ ही आसपास के स्वस्थ टिश्यू को कम से कम नुकसान पहुंचाती है, जिससे साइड इफेक्ट कम होते हैं और इलाज के नतीजे बेहतर होते हैं।

सरमा ने कहा कि यह पहल आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड इलाज सुविधाओं में निवेश के जरिए असम को पूर्वी भारत में एक प्रमुख हेल्थकेयर हब में बदलने के सरकार के संकल्प को दर्शाती है।

उन्होंने बताया कि राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में टाटा ट्रस्ट्स के साथ साझेदारी में कई स्पेशलाइज्ड कैंसर अस्पताल स्थापित करके कैंसर के इलाज के विस्तार में काफी प्रगति की है, और प्रोटॉन थेरेपी प्रोजेक्ट असम की हेल्थकेयर क्षमताओं को और बढ़ाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों के करीब एडवांस्ड कैंसर इलाज की सुविधा लाने से न केवल जीवित रहने की दर में सुधार होगा, बल्कि उन परिवारों पर वित्तीय और भावनात्मक बोझ भी कम होगा जो अभी स्पेशलाइज्ड इलाज के लिए बड़े शहरों में जाते हैं।

यह हेल्थकेयर पहल असम बजट 2026-27 में की गई प्रमुख घोषणाओं में से एक है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, अच्छी क्वालिटी वाली हेल्थकेयर तक पहुंच बढ़ाने और पूरे राज्य में पब्लिक हेल्थ सेवाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम