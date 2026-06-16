अपनी सेवाएं केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रखें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नए मेडिकल स्नातकों से की अपील

बेंगलुरु, 16 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को नए ग्रेजुएट हुए मेडिकल प्रोफेशनल्स से अपील की कि वे अपनी सेवाएं केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रखें।

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मुख्यमंत्री ने जीकेवीके कैंपस में आयोजित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 28वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ''भारत सामाजिक और तकनीकी बदलाव के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचनी चाहिए। गांवों और छोटे कस्बों में सेवा देकर आप लोगों को इलाज के लिए शहरों की ओर पलायन करने से रोक सकते हैं।''

मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को 'भगवान' और समाज द्वारा दिया गया विश्वास बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वे लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि लोग अपने सबसे कठिन समय में डॉक्टरों के पास अत्यधिक भरोसे के साथ आते हैं, इसलिए चिकित्सा पेशेवरों को अपनी समर्पित सेवा के माध्यम से इस विश्वास को बनाए रखना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा पेशा लगातार चुनौतियों और कड़ी प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। अपने अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक के डॉक्टर, विशेषकर भारतीय डॉक्टर, दुनिया के कई प्रतिष्ठित अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''कर्नाटक में दी जाने वाली चिकित्सा शिक्षा और यहां के स्वास्थ्य पेशेवरों की गुणवत्ता का कोई मुकाबला नहीं है। यहां के डॉक्टरों का टैलेंट, समर्पण और पेशेवर मानक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं।''

उन्होंने समान स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पर जोर देते हुए नव ग्रेजुएट डॉक्टरों से कहा कि वे केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहें।

मुख्यमंत्री ने नशा-मुक्त भारत, कर्नाटक और शैक्षणिक परिसरों के अभियान का भी समर्थन किया। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने विभाग में अनुशासन और प्रतिबद्धता का नया स्तर स्थापित किया है।

उन्होंने कहा कि किसी विश्वविद्यालय की ताकत छात्रों या डिग्रियों की संख्या नहीं, बल्कि उसके शिक्षकों की गुणवत्ता होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''शिक्षक छात्रों के मार्गदर्शक और आदर्श होने चाहिए तथा शोध और नवाचार को प्रेरित करना चाहिए। कर्नाटक सरकार विश्वविद्यालय को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।''

इस अवसर को अपना मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला संबोधन बताते हुए उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को भी साझा किया।

उन्होंने कहा, ''मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, पेशे से उद्यमी बना, शिक्षा का क्षेत्र चुना और राजनीति में रुचि के कारण आया।''

उन्होंने बताया कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसके 1,044 संबद्ध कॉलेज हैं और लाखों छात्र इसके तहत पढ़ाई कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक हर साल लगभग 72,000 स्वास्थ्य स्नातक तैयार करता है, जिनमें 13,940 डॉक्टर शामिल हैं, जिससे यह राज्य वैश्विक स्वास्थ्य कार्यबल में बड़ा योगदानकर्ता बन गया है।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक न केवल आईटी क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी प्रतिभा का केंद्र बन चुका है। राज्य में 72 मेडिकल कॉलेज हैं, जो भारत के किसी भी राज्य से अधिक हैं। बेंगलुरु में लगभग 26 लाख आईटी पेशेवर हैं और यह वैश्विक नवाचार का केंद्र बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को कर्नाटक के स्वास्थ्य ढांचे का मजबूत स्तंभ बताया और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विजन को याद किया, जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय है।

उन्होंने कहा, ''राजीव गांधी का मानना था कि शिक्षा सामाजिक समानता का मजबूत साधन है। पिछले तीन दशकों में इस विश्वविद्यालय ने लगभग आठ लाख स्नातक तैयार किए हैं और इसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।''

अपने निजी अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपनी युवावस्था में डिग्री पूरी नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने छात्र जीवन में ही राजनीति में प्रवेश कर लिया था। उन्होंने 2008 में 47 वर्ष की उम्र में मैसूर विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री पूरी की।

उन्होंने कहा, ''आज मुझे यह अवसर मिला है कि मैं आप सभी की सेवा कर सकूं। इतिहास खुद को दोहराता है। आप आज स्नातक हुए हैं और आपके सामने उज्ज्वल भविष्य है। दुनिया हमारी ओर देख रही है।''

उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपने लक्ष्यों को ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करें और जीवन में बड़ी सफलता हासिल करें।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी