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अमेरिका में खसरे के मामले पिछले 35 सालों में सर्वाधिक स्तर पर, माता-पिता बच्चों को लगवाएं टीके : एनआईएच प्रमुख

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 10, 2026, 03:33 AM
अमेरिका में खसरे के मामले पिछले 35 सालों में सर्वाधिक स्तर पर, माता-पिता बच्चों को लगवाएं टीके : एनआईएच प्रमुख

वॉशिंगटन, 10 अगस्त (आईएएनएस)। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (एनआईएच) के डायरेक्टर डॉ. जे भट्टाचार्य ने रविवार को अमेरिकी माता-पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों को स्टैंडर्ड टीके लगवाएं, जिनमें खसरे से बचाव का टीका भी शामिल है, क्योंकि अमेरिका में पिछले 35 सालों में खसरे के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।

भट्टाचार्य, जो कुछ समय के लिए सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) का नेतृत्व करने में भी मदद कर रहे हैं, ने कहा कि बच्चों को रोकी जा सकने वाली बीमारियों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका टीकाकरण ही है।

भट्टाचार्य ने सीबीएस न्यूज के प्रोग्राम "फेस द नेशन" में कहा, "अपने बच्चों को खसरे से बचाने का सबसे अच्छा तरीका खसरे का टीका लगवाना है।"

उन्होंने कहा कि माता-पिता को बच्चों के लिए स्टैंडर्ड टीके लगवाने चाहिए, जिनमें खसरा, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (काली खांसी) से बचाव वाले टीके शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि माता-पिता के लिए - ज्यादातर बच्चों के मामले में, खासकर खसरे, डीटीपी और बचपन के सभी स्टैंडर्ड टीकों के लिए - यह बहुत जरूरी है कि वे अपने बच्चों को टीका लगवाएं।"

भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने खुद अपने बच्चों को टीके लगवाए हैं। उन्होंने परिवारों से बच्चों को स्कूल भेजने का भी आग्रह किया और कहा कि संक्रमण के डर से उन्हें क्लासरूम से दूर नहीं रखना चाहिए।

उन्होंने कहा, "अगर आप अपने बच्चों को उन बीमारियों से बचाना चाहते हैं जिन्हें रोका जा सकता है, तो उन्हें टीका लगवाएं। किसी भी स्थिति में, बच्चों को स्कूल भेजना बेहतर है क्योंकि इसी तरह आप उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।"

सीबीएस एंकर मार्गरेट ब्रेनन ने कहा कि खसरे के मामले पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि केवल 10 राज्य ही 95 प्रतिशत टीकाकरण के उस स्तर तक पहुंचे हैं जिसे बीमारी के लगातार फैलने को रोकने के लिए जरूरी माना जाता है।

भट्टाचार्य ने कहा कि साउथ कैरोलिना, टेक्सास, एरिजोना और यूटा में बीमारी के फैलने की समस्या को सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्जीनिया में मामले तेजी से कम हो रहे हैं, जबकि पेंसिल्वेनिया में कुछ खास समुदायों पर अभी भी ज्यादा खतरा बना हुआ है।

एनआईएच डायरेक्टर ने टीकाकरण की घटती दरों को आंशिक रूप से कोविड-19 महामारी के बाद पब्लिक हेल्थ अधिकारियों पर लोगों का भरोसा कम होने से जोड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता भरोसा फिर से कायम करना है।

भट्टाचार्य ने उन खबरों पर भी बात की जिनमें कहा गया था कि व्हाइट हाउस टीकों और ऑटिज्म पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी खास बातों के बारे में पता नहीं है और उन्हें लगता है कि ऑर्डर अभी पूरा नहीं हुआ है।

उन्होंने ब्रेनन से कहा, "मुझे ठीक-ठीक नहीं पता कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या है और आपको भी नहीं पता।" भट्टाचार्य ने कहा कि एनआईएच से मदद पाने वाले रिसर्चर ऑटिज्म के मामलों में बढ़ोतरी की कई संभावित वजहों की जांच कर रहे थे। 'ऑटिज्म डेटा साइंस इनिशिएटिव' में शामिल एक दर्जन से ज्यादा टीमों के शुरुआती नतीजे कुछ हफ्तों में आने की उम्मीद थी।

उन्होंने कहा, "हमें नहीं पता - अगर आप एक साइंटिस्ट के तौर पर मुझसे पूछें कि क्या मुझे पता है कि ऑटिज्म के मामलों में यह बढ़ोतरी क्यों हुई है? तो मैं कहूंगा कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता।"

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस