अब महाराष्ट्र में लागू होंगे केरल के हेल्थ मॉडल, पब्लिक हेल्थकेयर होगा बेहतर

मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम को ज्यादा सुलभ, कुशल, टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस क्रम में महाराष्ट्र पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एक प्रतिनिधिमंडल ने 6 से 8 अगस्त तक केरल का दौरा किया।

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इस दौरे का मकसद केरल में प्राइमरी हेल्थकेयर, डिजिटल हेल्थ, डायग्नोस्टिक्स, बीमारी की रोकथाम और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में अपनाए गए बेहतरीन तरीकों, सिस्टम और लागू करने के तरीकों को समझना था, और यह पता लगाना था कि कौन से तरीके महाराष्ट्र की जरूरतों के हिसाब से अपनाए जा सकते हैं।

प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी-सेकेंड ई. रवींद्रन और महाराष्ट्र में हेल्थ सर्विसेज के कमिश्नर और नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर संजय श्रीपतराव कटकर ने की। हेल्थ सर्विसेज कमिश्नरेट के सीनियर अधिकारी और टेक्निकल एक्सपर्ट भी इस टीम का हिस्सा थे।

अध्ययन का एक मुख्य हिस्सा केरल का फैमिली हेल्थ सेंटर (एफएचसी) मॉडल था, जिसके तहत प्राइमरी हेल्थ सेंटर बीमारी की रोकथाम, सेहत को बढ़ावा देने, बीमारी का पता लगाने, इलाज और फॉलो-अप जैसी सेवाएं देते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने अध्ययन किया कि ये सेंटर कैसे एक ही प्लेटफॉर्म पर गैर-संक्रामक बीमारियों की स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट, काउंसलिंग, मां और बच्चे की सेहत की देखभाल और रेगुलर फॉलो-अप जैसी सेवाएं एक साथ देते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की रिलीज के अनुसार, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के कामकाज और कम्युनिटी लेवल पर व्यापक प्राइमरी हेल्थकेयर देने में उनकी भूमिका की भी समीक्षा की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने 'ई-हेल्थ केरल' का भी अध्ययन किया, जो एक इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ता है और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, रेफरल और मरीजों की जानकारी के बेहतर मैनेजमेंट में मदद करता है। उम्मीद है कि इस अनुभव से महाराष्ट्र में डिजिटल हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलेगी, खासकर इलाज की निरंतरता, रेफरल सिस्टम और मरीजों के फॉलो-अप को बेहतर बनाने में।

इस स्टडी विजिट में कई क्षेत्रों को शामिल किया गया, जैसे कि गैर-संचारी रोगों के लिए आबादी-आधारित स्क्रीनिंग, कैंसर की रोकथाम और देखभाल, मां और नवजात शिशु की स्वास्थ्य सेवाएं, टीबी (तपेदिक) का उन्मूलन, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (रोगाणुरोधी प्रतिरोध) पर नियंत्रण, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेवाएं, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, पैलिएटिव केयर (गंभीर बीमारी में आराम देने वाली देखभाल), इंटीग्रेटेड बीमारी निगरानी और दवा खरीद व सप्लाई-चेन मैनेजमेंट। रिलीज के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने खास तौर पर 30 साल और उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों की आम गैर-संचारी रोगों के लिए स्क्रीनिंग के तरीकों, और साथ ही शुरुआती पहचान, इलाज और फॉलो-अप के सिस्टम की जांच की।

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, मकसद केरल मॉडल को पूरी तरह से अपनाना नहीं था, बल्कि ऐसे व्यावहारिक और असरदार उपायों की पहचान करना था जिन्हें महाराष्ट्र की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य सेवा संबंधी जरूरतों के हिसाब से अपनाया जा सके।

--आईएएनएस

एमएस/