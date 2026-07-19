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यश ने 'रामायण' इवेंट में हिंदी में की बात, बोले- इस फिल्म ने मुझे कई यादगार अनुभव दिए

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 19, 2026, 04:40 AM
यश ने 'रामायण' इवेंट में हिंदी में की बात, बोले- इस फिल्म ने मुझे कई यादगार अनुभव दिए

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। कन्नड़ सुपरस्टार यश का कहना है कि ‘रामायण’ फिल्म में काम करना कई तरह से एक फायदेमंद अनुभव रहा है।

दिल्ली में हुए ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्होंने कहा कि इस बड़े पौराणिक प्रोजेक्ट (रामायण) ने न सिर्फ उन्हें एक अहम किरदार निभाने का मौका दिया, बल्कि हिंदी सीखने में भी मदद की। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​का शुक्रिया अदा करते हुए यश ने उन्हें इस प्रोजेक्ट से जोड़ने का श्रेय दिया और कहा कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए प्रोफेशनल एवं पर्सनल, दोनों ही तरह से एक यादगार सफर रहा है। खास बात यह है कि 'केजीएफः चैप्टर 1' के एक्टर ने इवेंट के दौरान हिंदी में बात करने की कोशिश भी की।

उन्होंने कहा, "मैं इस अद्भुत परियोजना का हिस्सा बनकर वास्तव में खुश हूं। यहां सब हिंदी में बात कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सारा श्रेय नमित मल्होत्रा ​​को जाता है। उन्होंने मुझे ये किरदार निभाने का अवसर दिया, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद कहता हूं। हिंदी सीखने का भी मौका मिला।”

यश ने आगे कहा, "यह भारत का सपना है। हम सभी एक सोच और एक पक्के इरादे के साथ अपनी कहानी को ग्लोबल मंच पर ले जाने के लिए एकजुट हुए हैं, इसलिए हम सबने अपने निजी हितों को एक तरफ रख दिया है। हमारा मकसद बस एक ही है, प्रभु श्रीराम की कहानी दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाना और अपने देश में भी उनका गुणगान करना। नमित, इतनी हिम्मत और पक्का इरादा दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। नितेश सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे इस किरदार की बारीकियों को समझने में मदद की।"

यश ने 'रामायण' में अपने को-स्टार्स की परफॉर्मेंस की भी तारीफ की। उन्होंने रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए कहा, "रणबीर, तुमने कमाल का काम किया है। पूरा भारत समझेगा कि तुमने इस रोल के लिए खुद को कैसे समर्पित किया और कैसा जादू पैदा किया है।"

उन्होंने सीता के रोल में साई पल्लवी की एक्टिंग की भी तारीफ की और कहा कि उनकी परफॉर्मेंस देखना एक शानदार अनुभव है, साथ ही यह भी कहा कि "उनकी आंखें ही सब कुछ बयां कर देती हैं।" यश ने शूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह के काम का जिक्र किया और शोभना की भी तारीफ की कि उन्होंने अपने रोल में गरिमा और अहमियत जोड़ी।

दिल्ली में 'रामायण' के ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, डायरेक्टर नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, कुणाल कपूर, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, अरुण गोविल, अजिंक्य देव, शोभना, सितार वादक ऋषभ रिखिराम शर्मा, स्वामी रामदेव, अश्विनी अय्यर तिवारी, करण जौहर, अपूर्व मेहता शामिल हुए। इस इवेंट को कुमार विश्वास ने होस्ट किया, जिन्होंने फिल्म में योगदान देने में भी अहम भूमिका निभाई है।

--आईएएनएस

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