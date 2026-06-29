'यह करियर का सबसे खास दौर है', शाहरुख खान और मनोज बाजपेयी के साथ काम को लेकर अक्षय ओबेरॉय ने जताई खुशी

मुंबई, 29 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय ओबेरॉय इन दिनों अपनी आने वाली बड़ी फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में वह शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। वहीं एक अन्य प्रोजेक्ट में वह मनोज बाजपेयी के साथ भी काम कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह उनके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा है। उन्होंने इसे अपने करियर का बड़ा मौका बताया।
आईएएनएस से बात करते हुए अक्षय ने कहा, ''मेरे लिए यह समय इसलिए रोमांचक है क्योंकि मैं अलग-अलग तरह की कहानियों का हिस्सा बन रहा हूं। एक तरफ जहां मैं शाहरुख खान के साथ एक बड़ी एक्शन फिल्म 'किंग' का हिस्सा हूं, वहीं दूसरी तरफ मनोज बाजपेयी के साथ एक थ्रिलर फिल्म में भी काम कर रहा हूं। दोनों कलाकारों की अभिनय शैली बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों अपने-अपने क्षेत्र में बेहद अनुभवी और माहिर हैं। ऐसे में उनके साथ काम करना मेरे लिए सीखने का बड़ा मौका है।''
उन्होंने आगे कहा, "किंग' एक बड़ी फिल्म है, जिसे एक मेगा एक्शन प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया जा रहा है। इसमें काफी दमदार कहानी देखने को मिलेगी। इसके विपरीत, मनोज बाजपेयी के साथ मेरी फिल्म एक सस्पेंस से भरी कहानी है, जो अपराध की दुनिया पर आधारित है। मनोज बाजपेयी जैसे अभिनेता के साथ काम करना प्रेरित करने वाला अनुभव है, क्योंकि वह अपने अभिनय से हर सीन को जीवंत बना देते हैं।"
अक्षय ओबेरॉय ने कहा, ''मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इतने अलग-अलग तरह के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। यह समय मेरे लिए सीखने और खुद को निखारने का है। मैं हर किरदार को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाने की कोशिश कर रहा हूं और लगातार बेहतर बनने की दिशा में काम कर रहा हूं।''
इसके अलावा, उन्होंने बताया कि वह जल्द ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी डेब्यू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां की कहानियां और फिल्मों का स्तर उन्हें बहुत प्रभावित करता है और वह इस नए सफर को लेकर काफी उत्साहित हैं।
फिल्म 'किंग' की बात करें तो यह फिल्म सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। इस फिल्म को गौरी खान, सिद्धार्थ आनंद और ममता आनंद मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बन रही है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी जैसे कई सितारें शामिल हैं।