'ये आवारापन' पर उठे सवालों के बीच अमाल मलिक का बड़ा दावा, बोले- 'गाने के खिलाफ चलाया जा रहा पेड पीआर कैंपेन'

मुंबई, 22 जुलाई (आईएएनएस)। इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'आवारापन 2' इन दिनों अपनी रिलीज से पहले लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म का टाइटल ट्रैक 'ये आवारापन' हाल ही में रिलीज़ हुआ है, जिसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। इस गाने की सबसे खास बात यह भी है कि इसके जरिए गायक अरिजीत सिंह ने कुछ समय के ब्रेक के बाद वापसी की है। हालांकि, गाने के रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर इसकी तुलना साल 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' के लोकप्रिय संगीत से भी होने लगी। इसी बीच अब इस गाने के संगीतकार अमाल मलिक ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनकी फिल्म और गाने के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग कथित तौर पर पेड पीआर कैंपेन चला रहे हैं।

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अमाल मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा नोट साझा किया। उन्होंने सबसे पहले 'ये आवारापन' को मिल रहे प्यार के लिए दर्शकों का धन्यवाद किया और कहा कि यह धुन उनके दिल के बेहद करीब है।

उन्होंने लिखा, ''दिल के सबसे करीब इस धुन को इतना शानदार प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर गाने को थोड़ा समय चाहिए होता है, ताकि लोग उसे महसूस कर सकें और वह उनके दिलों में अपनी जगह बना सके।''

इसके बाद अमाल ने दावा करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग उनकी फिल्म और उसके म्यूजिक को सफल नहीं होने देना चाहते। इसी वजह से गाने के खिलाफ एक पेड पीआर कैंपेन चलाया जा रहा है।

अमाल ने लिखा, ''फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग हमारी फिल्म और इसके म्यूजिक को अच्छा प्रदर्शन करते नहीं देखना चाहते। इसलिए मेरे गाने और फिल्म के खिलाफ बड़े लेवल पर पेड पीआर चलाया जा रहा है। लेकिन मेरा जवाब सिर्फ इतना है कि अपने पैसे अपनी अगली फिल्मों के लिए बचाकर रखिए। कौन जानता है कि कल क्या होगा। अगर सारा पैसा मेरे गाने और फिल्म को गिराने में खर्च कर देंगे, तो अपनी फिल्मों को बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा।''

अमाल मलिक ने अपनी पोस्ट में 'आवारापन' के ओरिजिनल एल्बम को लेकर भी चल रही बहस पर सफाई दी। उन्होंने बताया, ''पहली 'आवारापन' फिल्म के गाने पूरी तरह ओरिजिनल नहीं थे। वे पहले से लोकप्रिय इंडी-पॉप गाने थे, जिन्हें संगीतकार प्रीतम ने नए अंदाज में बॉलीवुड के लिए तैयार किया था।''

उन्होंने कहा, '''तो फिर आओ', 'तेरा मेरा रिश्ता', 'मौला मौला' और 'माहिया' जैसे गाने पहले से मौजूद थे, जिन्हें फिल्म के लिए नए रूप में पेश किया गया था। इसी के साथ इस बहस को खत्म हो जाना चाहिए कि पहली फिल्म का एल्बम पूरी तरह ओरिजिनल था।"

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए लिखा, ''तुलना खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। किसी भी संगीतकार या गाने को आंकने से पहले एक बार आंखें बंद करके उसे दिल से सुनिए। अगर उसके बाद भी आपको अपनी राय बनानी है, तो जरूर बनाइए। संगीत को महसूस किया जाता है, उसके बाद उसे पसंद या नापसंद किया जाता है। हालांकि, दर्शकों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है और मैं उनके हर विचार का सम्मान करता हूं।''

पोस्ट के आखिर में अमाल मलिक ने लिखा, ''पेड पीआर से वही लोग डरते हैं, जिन्हें कभी दर्शकों का सच्चा प्यार नहीं मिला। मुझे लोगों ने हमेशा अपने दिल में जगह दी है। आजकल सभी सिर्फ नंबरों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन नंबर अपने समय पर आ ही जाते हैं। एक संगीतकार, एक गाना, उसकी मेहनत और उससे जुड़े लोग दोबारा वापस नहीं आते। इसलिए दयालु बनिए। अगर आपको 'ये आवारापन' का दर्द महसूस होता है, तो बाकी चीजों की चिंता मत कीजिए और इस संगीत के साथ अपने दिल को सुकून दीजिए।''

बता दें कि हाल ही में इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'आवारापन 2' का नया गाना 'ये आवारापन' रिलीज किया गया है। इस गाने को अमाल मलिक ने कंपोज किया है, इसके बोल रश्मि विराग ने लिखे हैं, जबकि इसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है।

--आईएएनएस

पीके/पीएम