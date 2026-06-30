विराट कर्ण ने बताया 'नागाबंधम' की शूटिंग का एक्सपीरियंस, बोले-भगवान शिव की कृपा से निभा पाया नागासाधु का किरदार

चेन्नई, 30 जून (आईएएनएस)। निर्देशक अभिषेक नामा की बहुप्रतीक्षित पौराणिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'नागबंधन: द सीक्रेट ट्रेजर' इन दिनों लोगों का काफी ध्यान खींच रही है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता विराट कर्ण ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में फिल्म की शूटिंग के अपने अनुभव साझा किए। उनका कहना है कि फिल्म में कई बेहद चुनौतीपूर्ण दृश्य होने के बावजूद शूटिंग के दौरान किसी भी कलाकार या क्रू सदस्य को कोई चोट नहीं लगी।

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विराट कर्ण ने कहा, ''यह फिल्म मेरे करियर के सबसे खास प्रोजेक्ट्स में से एक है। मुझे लगता है यह मेरे जीवन की सबसे खास भूमिका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने दूसरे ही फिल्म में नागासाधु का किरदार निभाने का अवसर मिला, इसके लिए मैं खुद को धन्य मानता हूं। मुझे लगता है कि बिना भगवान शिव की कृपा के मैं यह कर ही नहीं पाता।''

अभिनेता ने आगे बताया कि फिल्म के सेट पर कई बार ऐसे मुश्किल हालात बने, जहां शूटिंग करना आसान नहीं था। खासकर खराब मौसम और मुश्किल लोकेशन्स के चलते क्लाइमैक्स सीक्वेंस को शूट करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद पूरी टीम ने मिलकर शूटिंग पूरी की। पूरे शूटिंग शेड्यूल के दौरान मुझे एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरी टीम की रक्षा कर रही हो।

उन्होंने कहा कि दो साल तक चली शूटिंग में किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं लगी, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, खासकर तब जब फिल्म में कई एक्शन और कठिन दृश्य शामिल थे।

उन्होंने कहा, ''पहले सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे-धीरे सब आसान होता गया और हमने इसे पूरा किया। दो साल की शूटिंग के दौरान किसी को कोई चोट नहीं लगी और न ही कोई ऐसी घटना हुई। खासकर तब जब फिल्म में कई एक्शन और मुश्किल सीन शामिल थे।'' 'नागाबंधम: द सीक्रेट ट्रेजर' फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/वीसी