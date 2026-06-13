वरुण धवन ने बताया कि सारा अली खान से पहली मुलाकात का किस्सा

मुंबई, 13 जून (आईएएनएस)। अभिनेता वरुण धवन ने खुलासा किया था कि उनकी पहली मुलाकात सारा अली खान से तब हुई थी, जब वह महज करीब 15 साल की थीं। यह किस्सा उन्होंने साल 2020 में फिल्म 'कुली नंबर 1' के प्रमोशन के दौरान 'द कपिल शर्मा शो' में साझा किया था।

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शो में बातचीत के दौरान वरुण ने बताया कि उन्होंने सारा को पहली बार किशोरावस्था में देखा था और उसी समय उनकी मुलाकात हुई थी। बाद में दोनों ने फिल्म 'कुली नंबर 1' में पहली बार साथ काम किया।

वरुण ने यह किस्सा अपने शब्दों में सुनाया, "मेरी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' रिलीज हो चुकी थी और मैं जिम गया था। चश्मा पहने एक लड़की फोन पर बात करते हुए इधर-उधर घूम रही थी। मैं लिफ्ट में जा रहा था और वह बाहर आ रही थी, लेकिन तभी वह अचानक मुड़ी और वापस लिफ्ट में आ गई। उसने मुझे घूरते हुए और साथ ही हंसते हुए किसी को फोन किया। मुझे ठीक-ठीक नहीं पता कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी।"

वरुण ने याद करते हुए कहा कि उन्होंने सोचा कि यह लड़की किससे बात कर रही है, क्योंकि लिफ्ट में नेटवर्क नहीं होता। फिर जब वरुण लिफ्ट से निकले तो सारा चुपचाप उनके पीछे-पीछे चलने लगीं।

जब होस्ट कपिल शर्मा ने सारा से पूछा कि वह किससे बात कर रही थीं, तो उन्होंने माना कि वरुण का पीछा करते समय उन्हें बस कुछ करने का दिखावा करना था।

"कुली नंबर 1" की बात करें तो यह फिल्म डेविड धवन के निर्देशन में बनी है और वाशु भगनानी ने इसे अपने होम बैनर पूजा एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है।

यह फिल्म डेविड धवन की 1995 में आई उसी नाम की फिल्म का रीबूट है, जिसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर ने काम किया था। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म 1993 की तमिल ड्रामा फिल्म "चिन्ना मपिल्लई" का रीमेक थी।

"कुली नंबर 1" में वरुण और सारा की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आई थी और इसके बाद से दोनों ने किसी भी प्रोजेक्ट में साथ काम नहीं किया है।

हाल ही में वरुण को डेविड धवन के निर्देशन में बनी एक और फिल्म "है जवानी तो इश्क होना है" में मुख्य भूमिका में देखा गया, जिसमें मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड एक्ट्रेस थीं।

माना जा रहा है कि यह डेविड धवन के रिटायरमेंट से पहले उनके निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म है, जो इस साल 5 जून को दर्शकों के बीच आई।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी