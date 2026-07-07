विन डीजल ने याद किया अपना सफर, बोले-मैं न्यूयॉर्क का बस एक किस्मत वाला बच्चा हूं

मुंबई, 7 जुलाई (आईएएनएस)। हॉलीवुड स्टार विन डीजल ने न्यूयॉर्क के एक शरारती बच्चे से लेकर स्क्रीन पर एक मशहूर डिटेक्टिव का किरदार निभाने तक के अपने सफर को याद किया और खुद को "न्यूयॉर्क का बस एक किस्मत वाला बच्चा" बताया।

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58 साल के एक्टर, जिनका असली नाम मार्क सिंक्लेयर विंसेंट है, ने फोटो-शेयरिंग वेबसाइट पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने अपने बचपन की यादों के बारे में बात की और उस मशहूर किरदार के लिए अपने प्यार को जगाने का श्रेय अपनी स्वर्गीय दादी को दिया।

1990 के दशक के आखिर में मशहूर हुए और 1998 में स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म 'सेविंग प्राइवेट रायन' में काम करके पहचान बनाने वाले इस एक्टर ने 4 जुलाई के जश्न की आतिशबाजी और अपनी शूटिंग के कुछ बीटीएस (बिहाइंड-द-सीन्स) पल भी शेयर किए।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "4 जुलाई, इस देश ने अपनी 200वीं सालगिरह मनाई थी... मैं पीएस 41 का बच्चा था। कैनाल या मॉट से एम80 पटाखे खरीदकर 'लिटिल इटली' के रास्ते घर तक तस्करी करके लाता था, जैसे कोई गैर-कानूनी सामान ले जा रहा हूं। बड़ों को तो बस यही लगता था कि मैं अपनी बनाना-सीट वाली बाइक पर शहर में तोड़-फोड़ कर रहा हूं।"

उन्होंने कहा, "आगे चलकर फिल्में बनाने वाले बच्चे के लिए यह एक मजेदार कहानी है—मेरी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्में फुटपाथ पर शुरू हुईं और उनका एकमात्र रिव्यू यह होता था कि आप कितनी तेजी से भाग सकते हैं।"

एक्टर ने कहा, "गर्मियों की रातें, क्वींस में दादी का सोफा और लॉलीपॉप चूसने वाले उस डिटेक्टिव को शहर में काम करते देखना। न कोई ऊंची आवाज, न कोई फालतू हरकत... बस एक नजर, एक दमदार बात और केस सॉल्व। दादी उसे बहुत पसंद करती थीं, और मुझे लगता है कि मैं उससे जुड़ाव महसूस करता था। तब मुझे नहीं पता था कि वह मिकी स्पिलेन की जलाई मशाल को आगे बढ़ा रहा था—वही सख्त, नैतिक उलझनों वाला डिटेक्टिव जिसे हम तब से स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं।"

डीजल ने बताया कि इस वीकेंड, वह कहानी उन्हें आगे बढ़ानी थी। उन्होंने कहा, "जब पूरा शहर खिड़कियों और पानी के किनारे से आसमान को देख रहा था, मैं छत पर था, अपने किरदार में, कैमरे चल रहे थे, और उस डिटेक्टिव की कहानी में अगला अध्याय जोड़ रहा था - उसी रात जब यह देश 250 साल का हुआ... जब बाकी सब इतिहास का जश्न मना रहे थे, मैं उसके बीच खड़ा था।"

स्टार ने आगे कहा, "कैनाल पर M80s (पटाखों) से भागने वाला बच्चा बड़ा होकर इस शहर की आत्मा का एक हिस्सा संभालने लायक बना—उस आदमी की जगह, जिसे उसने अपनी दादी के बगल में बैठकर देखा था। आप ऐसी ज़िंदगी की योजना नहीं बनाते जो इस तरह से एक लय में आगे बढ़े। जब ऐसा होता है, तो बस आप उसके काबिल बनने की कोशिश करते हैं।"

डीजल ने कहा, "मैं शुक्रगुजार हूं उस शहर का जिसने मुझे पाला-पोसा और दादी का जो उस सोफे पर मेरे साथ बैठती थीं और उन्हें कभी पता नहीं चला कि वह मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी गढ़ रही थीं। उम्मीद है आप इसे अच्छी जगह से देख रहे होंगे।"

उन्होंने अंत में कहा, "न्यूयॉर्क का बस एक किस्मत वाला बच्चा।"

--आईएएनएस

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