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'वेलकम टू द जंगल' में मैंने खुद जुड़वाया 'भोजपुरी इज बेटर दैन हॉलीवुड' डायलॉग: अक्षय कुमार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 28, 2026, 04:04 AM
'वेलकम टू द जंगल' में मैंने खुद जुड़वाया 'भोजपुरी इज बेटर दैन हॉलीवुड' डायलॉग: अक्षय कुमार

मुंबई, 28 जून (आईएएनएस)। अभिनेता अक्षय कुमार ने आईएएनएस के साथ एक विशेष बातचीत में खुलासा किया कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में "भोजपुरी इज़ बेटर दैन हॉलीवुड" वाला डायलॉग उन्होंने खुद जोड़ने का सुझाव दिया था।

फिल्म के इस सीक्वल में यह संवाद अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने बोला है।

अक्षय कुमार से पूछा गया कि उनके जैसे बड़े अभिनेता का फिल्म में भोजपुरी स्टार की भूमिका निभाना और भोजपुरी गाने पर परफॉर्म करना, क्या उस इंडस्ट्री की छवि को बेहतर बनाता है, जिस पर अक्सर महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करने के आरोप लगते रहे हैं?

इस सवाल के जवाब में अक्षय कुमार ने बताया कि 'वेलकम टू द जंगल' में "भोजपुरी इज बेटर दैन हॉलीवुड" वाला डायलॉग शामिल करने का सुझाव उन्होंने ही दिया था।

'हाउसफुल' अभिनेता अक्षय कुमार ने आईएएनएस से कहा, "मेरे हिसाब से भोजपुरी सिनेमा, अगर आपने देखा हो, फिल्म में जैकलीन का एक डायलॉग है कि 'भोजपुरी इज बेटर दैन हॉलीवुड।' वह डायलॉग मैंने डलवाया था। हमने उनका इंट्रोडक्शन ऐसा दिखाया है कि वह लंदन, पेरिस से आ रही हैं, यानी उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। जब उन्होंने यहां ऐसा माहौल देखा, इतनी चमक-दमक, इतनी एनर्जी और डांस देखा, तो हॉलीवुड में आपको यह सब कहां मिलेगा? ऐसा डांस, जैसा भोजपुरी में होता है, वह कहां देखने को मिलेगा? इसलिए मेरे हिसाब से भोजपुरी किसी भी मायने में हॉलीवुड से बेहतर है।"

भोजपुरी इंडस्ट्री की तारीफ करते हुए अक्षय कुमार ने आगे कहा, "मेरे अनुसार भोजपुरी सिनेमा बहुत ऊंचे स्तर पर है और एक भोजपुरी अभिनेता का किरदार निभाना मेरे लिए सम्मान की बात थी।"

लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, दलेर मेहंदी, फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, किरण कुमार, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंह, नवाब शाह, उर्वशी रौतेला, पुनीत इस्सर, अर्जुन फिरोज खान, दिवंगत पंकज धीर, सुदेश बेरी, हेमंत पांडेय, जाकिर हुसैन और सयाजी शिंदे समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म "वेलकम" वर्ष 2007 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वर्ष 2015 में इसका सीक्वल "वेलकम बैक" दर्शकों के सामने आया था।

--आईएएनएस

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