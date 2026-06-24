'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज से पहले अक्षरा सिंह ने लिया सिद्धिविनायक और मां मुंबा देवी के दरबार में आशीर्वाद

मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म की रिलीज से पहले वह मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर और मां मुंबा देवी मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची।

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अक्षरा सिंह ने इस खास मौके की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। इन तस्वीरों में वह भक्ति भाव से भगवान के दर्शन करती नजर आ रही हैं। कुछ तस्वीरों में वह मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना करती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य तस्वीरों में वह अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ नजर आ रही हैं।

अक्षरा सिंह ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'आज का दिन सच में मुझे निशब्द कर गया... सिर्फ दिल में कृतज्ञता है। आज सपनों की राह पर खड़ी होकर सिद्धिविनायक बप्पा और मां मुंबा देवी के चरणों में शीश झुकाने का सौभाग्य मिला।'

अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, "पापा, आचार्य जी और अविनाश के साथ आशीर्वाद लेने पहुंची, तो दिल में बार-बार यही एहसास होता रहा कि जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, वह ईश्वर की कृपा, बड़ों के आशीर्वाद और आप सबके प्यार की वजह से मिला है।"

अक्षरा सिंह ने अपनी आगामी फिल्म के बारे में भी बात की। उन्होंने लिखा, "आपने 'वेलकम टू द जंगल' के मेरे गाने को इतना स्नेह दिया कि वह मेरे लिए सिर्फ एक गाना नहीं, एक खूबसूरत याद बन गया। अब दिल से प्रार्थना है कि 26 जून को रिलीज हो रही फिल्म को भी आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दें और सिनेमा घरों तक जाकर उसका हिस्सा बनें।"

अपने पोस्ट के आखिर में अक्षरा ने एक और खुशी अपने प्रशंसकों के साथ साझा की। उन्होंने लिखा, ''बप्पा और मां का आशीर्वाद ही है कि आज एक और खुशी मिली… 'ईठा' का टीजर भी रिलीज हुआ है, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं। दिल से धन्यवाद, बहुत सारा प्यार और कृतज्ञता।''

बता दें कि 'ईठा' फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड एक्ट्रेस है। वह फिल्म में लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे, और यह 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/एएस