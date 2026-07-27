दीप्ति नवल और 'दो पैसे की धूप, चार आने की बारिश', इंस्टाग्राम पर शेयर किया खास अनुभव

मुंबई, 27 जुलाई (आईएएनएस)। एक्ट्रेस दीप्ति नवल ने अपने निर्देशन में बनी फिल्म 'दो पैसे की धूप, चार आने की बारिश' को लेकर पुरानी यादें ताजा कीं।
अभिनेत्री दीप्ति नवल ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर साझा किया।
उन्होंने कैप्शन में लिखा, "'दो पैसे की धूप, चार आने की बारिश'। प्यार किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के बारे में नहीं है जो आपको पूर्ण महसूस कराए, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के बारे में है, जिसके साथ आप अपनी अपूर्णता को साझा कर सकें। देबू, एक संघर्षरत गीतकार को उसकी प्रेमिका ने छोड़ दिया है।"
उन्होंने आगे जिक्र किया, "जूही एक स्ट्रीटवॉकर है, जिसकी उम्र बढ़ती जा रही है। उसके लिए कस्टमर को खोजना मुश्किल है। उसका 12 साल का बेटा व्हीलचेयर पर है और प्यार के साथ ही देखभाल की उम्मीद लगाए बैठा है। बारिश की रात में देबू और जूही की मुलाकात होती है। अपने सिर पर छत पाने के लिए देबू, जूही को अपने विकलांग बच्चे की देखभाल के लिए उसे अपने साथ रखने के लिए मना लेता है। जूही को अकेलापन महसूस होने लगता है, क्योंकि उसके बेटे और उस अजनबी के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, जो वह अपने बच्चे के साथ कभी नहीं बना पाई।"
उन्होंने आगे कहा, "फिल्म में तीन किरदार एक-दूसरे तक पहुंचने और जुड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें कोमल और नाटकीय पल आते हैं। देबू चाहता है कि जूही प्रॉस्टिट्यूट बनना छोड़ दे और उसे एक सुंदर, इज्जतदार औरत बनाने की कोशिश करता है। जूही देबू को नई नजरों से देखने लगती है... क्या वह उसकी जिंदगी में एक अच्छा इंसान बन सकता है? क्या वे तीनों एक परिवार बन सकते हैं? फिल्म आज के समाज में रिश्तों की मुश्किलों को दिखाती है, जहां सबसे बढ़कर, इंसानी रिश्ता बचा हुआ है।”
--आईएएनएस
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