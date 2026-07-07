दिलीप कुमार की पुण्यतिथि पर जैकी श्रॉफ ने उन्हें दी श्रद्धांजलि

मुंबई, 7 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय सिनेमा के दिग्गज दिलीप कुमार की पुण्यतिथि पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिलीप कुमार की एक सदाबहार ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर शेयर की।

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अभिनेता जैकी श्रॉफ की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा गया, "दिलीप साहब हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।" उन्होंने दिलीप की जन्म और मृत्यु की तारीखें (11 दिसंबर 1922 – 7 जुलाई 2021) और हाथ जोड़ने वाले इमोजी भी शेयर किए।

जैकी श्रॉफ की ओर से एक और पोस्ट में मशहूर संगीतकार अनिल बिस्वास को श्रद्धांजलि दी गई। जैकी श्रॉफ की ओर से अनिल बिस्वास की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई; इस तस्वीर में अनिल बिस्वास एक तार वाला वाद्य यंत्र (स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट) पकड़े हुए थे। अभिनेता की ओर से पोस्ट में लिखा गया, "अनिल बिस्वास जी को उनकी जयंती पर याद करते हुए," और साथ में हाथ जोड़ने वाले इमोजी भी थे।

दिलीप कुमार की बात करें तो उन्हें भारतीय सिनेमा का 'ट्रेजेडी किंग' कहा जाता था और वे भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक माने जाते थे। पांच दशकों से भी लंबे करियर में, उन्होंने 'ज्वार भाटा', 'अंदाज', 'दीदार', 'दाग', 'देवदास', 'नया दौर', 'मधुमती', 'मुगल-ए-आजम', 'गंगा जमुना', 'क्रांति', 'कर्मा' और 'सौदागर' जैसी कई यादगार फिल्मों में शानदार एक्टिंग की। 98 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हुआ था। उन्होंने अभिनेत्री सायरा बानो से शादी की थी।

जबकि अनिल बिस्वास की बात करें तो उनको हिंदी फिल्म संगीत के निर्माताओं में से एक माना जाता है; उन्होंने ही ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट और बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर की शुरुआत की थी। अनिल बिस्वास ने 'किस्मत,' 'अनोखा प्यार,' 'तराना,' और 'आराम' जैसी फिल्मों के लिए यादगार संगीत तैयार किया। उन्होंने मुकेश और तलत महमूद जैसे महान प्लेबैक सिंगर्स को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई।

--आईएएनएस

एसडी/एएस