'देजावु' के 4 साल पूरे होने पर निर्देशक अरविंद श्रीनिवासन ने याद किया सफर, बोले- 'इस फिल्म ने मुझे मेरी पहचान दी'

चेन्नई, 22 जुलाई (आईएएनएस)। तमिल सिनेमा की चर्चित इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म 'देजावु' आज भी उन फिल्मों में गिनी जाती है, जिसने अपनी अलग कहानी और सस्पेंस से दर्शकों का दिल जीता था। इस फिल्म में अभिनेता अरुलनिधि की मुख्य भूमिका में नजर आए थे। थिएटर में सफलता के बाद ओटीटी पर भी फिल्म को लगातार पसंद किया जा रहा है।

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अब फिल्म ने अपनी रिलीज के चार साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर फिल्म के निर्देशक अरविंद श्रीनिवासन ने अपने सफर को याद किया और बताया कि यह फिल्म उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनकी पहचान बन चुकी है।

अरविंद श्रीनिवासन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, ''यकीन करना मुश्किल है कि 'देजावु' को रिलीज हुए आज चार साल पूरे हो गए हैं। एक डेब्यू निर्देशक के तौर पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने साल बाद भी इस फिल्म को दर्शकों का इतना प्यार मिलता रहेगा। जब भी कोई मुझे बताता है कि उसने ओटीटी पर यह फिल्म देखी और उसे पसंद आई, तो वही खुशी महसूस होती है जो रिलीज के दिन हुई थी।''

उन्होंने आगे कहा, "'देजावु' ने मुझे सबसे बड़ी चीज मेरी पहचान दी है। जब भी मैं किसी नए व्यक्ति से मिलता हूं और खुद को फिल्ममेकर के रूप में परिचित कराता हूं, तो कई लोग मुझे पहचानने से पहले मेरी फिल्म को पहचान लेते हैं। यह मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा।"

निर्देशक ने कहा, ''मुझे सिर्फ चेन्नई ही नहीं, बल्कि हैदराबाद और मुंबई की यात्राओं के दौरान भी लोगों से फिल्म की तारीफ सुनने को मिलती है। जब लोग मुझसे फिल्म की सराहना करते हैं, तब एहसास होता है कि अच्छी कहानियां हमारी सोच से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंचती हैं।''

अरविंद श्रीनिवासन ने बताया, ''लगभग हर मुलाकात के आखिर में लोग मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं – 'अब आगे क्या?' और 'क्या अगली फिल्म भी 'देजावु' जैसी होगी?' मैं इसे दबाव नहीं मानता, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। यह मेरे लिए लगातार सीखते रहने, खुद को बेहतर बनाने और ऐसी कहानियां सुनाने की जिम्मेदारी है, जो लोगों से जुड़ सकें।''

अपने पोस्ट के आखिर में अरविंद श्रीनिवासन ने फिल्म से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने निर्माता, अभिनेता अरुलनिधि, पूरी स्टार कास्ट, तकनीकी टीम, क्रू मेंबर्स और दर्शकों का धन्यवाद करते हुए लिखा, '''देजावु' मेरी जिंदगी और करियर का एक बेहद अहम अध्याय है। इस फिल्म को इतना प्यार देने और आज भी जिंदा रखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि आगे भी ऐसी कई कहानियां लेकर आता रहूंगा।''

बता दें कि 'देजावु' एक तमिल इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अभिनेता अरुलनिधि ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म को अपनी दिलचस्प कहानी और सस्पेंस से भरपूर स्क्रीनप्ले के लिए दर्शकों और समीक्षकों दोनों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी।

--आईएएनएस

पीके/पीएम