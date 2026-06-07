टीवी इंडस्ट्री में पेमेंट में देरी कलाकारों के लिए बड़ी चुनौती, फाइनेंसियल प्लानिंग जरूरी : किशोरी शहाणे

मुंबई, 7 जून (आईएएनएस)। एक्ट्रेस किशोरी शहाणे ने टेलीविजन इंडस्ट्री में पेमेंट में देरी के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर अपनी राय रखी है।

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'गुम है किसी के प्यार में' की एक्ट्रेस ने कहा कि कभी-कभी पेमेंट मिलने में देरी हो जाती है, जिससे कलाकारों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कई प्रोडक्शन हाउस ऐसे भी हैं जिनके पास पेमेंट के लिए सही शेड्यूल होता है, जिससे चीजें आसान हो जाती हैं।

आईएएनएस से ​​खास बातचीत में शाहणे से पूछा गया, "टेलीविजन में पेमेंट में देरी एक और बड़ी समस्या है जिस पर अक्सर चर्चा होती है। इस बारे में आपकी क्या राय है?"

टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए पेमेंट में देरी से होने वाली मुश्किलों पर बात करते हुए, अनुभवी एक्ट्रेस ने कहा, "यह एक मुश्किल स्थिति है और एक कभी न खत्म होने वाले बुरे चक्र जैसा लग सकता है। पेमेंट का जो समय कम होना चाहिए, वह कभी-कभी काफी लंबा खिंच जाता है। जाहिर है, इससे मुश्किलें पैदा होती हैं। हालांकि, ऐसे प्रोडक्शन हाउस भी हैं जो समय पर पेमेंट करते हैं। एक बार जब पेमेंट की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने लगती है, तो चीजें आसान हो जाती हैं।"

शाहणे ने यह भी बताया कि एक एक्टर के तौर पर अपने लंबे करियर के दौरान, उन्हें अलग-अलग तरह से पेमेंट मिला है, जिसमें डेली, मंथली और इससे भी लंबे समय के पेमेंट साइकिल शामिल हैं।

बजट बनाने और फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "सालों से मैंने अलग-अलग पेमेंट स्ट्रक्चर के तहत काम किया है, जिसमें डेली, मंथली और लंबे समय के साइकिल शामिल हैं। इसके लिए सावधानीपूर्वक फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है। मेरा मानना ​​है कि आज कई इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स को ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए बजट बनाना और प्लानिंग करना जरूरी हो जाता है।"

बातचीत के दौरान, उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में काम के लंबे घंटों के बारे में भी बात की।

शाहणे ने कहा कि डेली कंटेंट देने के लिए एक्टर्स को अक्सर एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ता है।

'इश्क में मरजावां' की एक्ट्रेस ने कहा, "टेलीविजन में हमेशा कड़ी मेहनत की मांग रही है। पहले शो हफ्ते में एक बार टेलीकास्ट होते थे, फिर हफ्ते में पांच दिन, और अब कई शो डेली ब्रॉडकास्ट होते हैं। जाहिर है, काम का बोझ बढ़ जाता है। अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको उस कमिटमेंट को स्वीकार करना होगा।"

--आईएएनएस

एससीएच/एएस