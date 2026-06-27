टीवी अभिनेता सिद्धार्थ निगम ने परिवार के साथ भगवान भीमाशंकर के दर्शन किए, बोले- हर हर महादेव

मुंबई, 27 जून (आईएएनएस)। टीवी अभिनेता सिद्धार्थ निगम ने महाराष्ट्र के मशहूर भीमाशंकर मंदिर में पूजा-अर्चना की और अपने परिवार के साथ तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की भी कई तस्वीरें और क्लिप शेयर कीं।

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सोशल मीडिया पर शेयर की गईं तस्वीरों में अभिनेता मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक क्लिप में वह फैंस के साथ पोज देते और एक छोटे से स्टॉल पर मक्का भूनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

कैप्शन में उन्होंने लिखा, “भीमाशंकर मंदिर में भगवान के दर्शन करके धन्य महसूस कर रहा हूं। यहां आने से जो शांति, आस्था और शक्ति मिलती है, उसके लिए आभारी हूं। हर हर महादेव!"

भीमाशंकर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमाशंकर गांव में स्थित है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मौजूद है।

प्रयागराज में जन्मे 25 वर्षीय सिद्धार्थ निगम, आमिर खान की फिल्म 'धूम 3' में युवा साहिर और समर, 'चक्रवर्ती अशोक सम्राट' में युवा मौर्य राजकुमार अशोक, 'चंद्र नंदिनी' में राजकुमार बिंदुसार और 'अलादीन – नाम तो सुना होगा' में अलादीन के रोल के लिए जाने जाते हैं।

'धूम 3' से एक्टिंग की शुरुआत करने के बाद, सिद्धार्थ ने वर्ष 2014 में पौराणिक ड्रामा सीरीज 'महा कुंभ: एक रहस्य, एक कहानी' से टीवी पर आए और छोटे पर्दे का जाना-माना चेहरा बन गए। उन्हें 'चक्रवर्ती अशोक सम्राट' सीरीज से काफी शोहरत मिली।

सिद्धार्थ निगम 'झलक दिखला जा 9', 'पेशवा बाजीराव' और 'हीरो-गायब मोड ऑन' में भी नजर आए। मार्च 2022 में उन्होंने 'तुम मिली' गाने के साथ सिंगर और गीतकार के तौर पर शुरुआत की। सिद्धार्थ 2023 में सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में भी दिखे थे।

उनके हालिया काम में क्राइम-ड्रामा-थ्रिलर सीरीज 'कप्तान' शामिल है। इसमें साकिब सलीम, अनुष्का कौशिक, आरिफ जकारिया, कविता कौशिक, सिद्धार्थ निगम और वरुण बडोला मुख्य भूमिकाओं में हैं।

--आईएएनएस

एसडी/एएस