तमिलनाडु के सीएम विजय ने दिवंगत फिल्म निर्माता भाग्यराज के लिए राजकीय सम्मान की घोषणा की

चेन्नई, 27 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने शनिवार को घोषणा की कि अनुभवी फिल्म निर्माता, अभिनेता और पटकथा लेखक के. भाग्यराज को उनके अंतिम संस्कार के दौरान पूर्ण राजकीय सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने उनकी मृत्यु को तमिल सिनेमा और राज्य के सांस्कृतिक जीवन के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया।

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73 वर्षीय भाग्यराज का शनिवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिससे फिल्म जगत, राजनीतिक नेताओं और तमिलनाडु भर में लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई।

सीएम विजय ने राजकीय सम्मानों की घोषणा करते हुए कहा कि यह सम्मान सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में दशकों से दिए गए भाग्यराज के असाधारण योगदान को मान्यता देने का प्रतीक है। उन्होंने दिग्गज फिल्म निर्माता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि तमिल सिनेमा ने अपने सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक को खो दिया है।

मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में भाग्यराज को एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति बताया, जिन्होंने निर्देशक, अभिनेता, पटकथा लेखक, संवाद लेखक, निर्माता और संगीतकार के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि भाग्यराज ने अपनी अनूठी कहानी कहने की शैली, स्वाभाविक हास्य और ग्रामीण जीवन और पारिवारिक संबंधों के यथार्थवादी चित्रण के माध्यम से तमिल सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई।

विजय ने कहा कि भाग्यराज की फिल्मों ने दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ-साथ मानवीय मूल्यों और सामाजिक सरोकारों को भी प्रतिबिंबित किया, जिससे वे ऐसी सदाबहार क्लासिक्स बन गईं, जो पीढ़ियों तक गूंजती रहती हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माता के कार्यों ने उन्हें तमिल दर्शकों के दिलों में एक स्थायी स्थान दिलाया है और वे राज्य की सिनेमाई विरासत का एक अभिन्न अंग बने रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने दिग्गज नेता के निधन को अपार क्षति बताते हुए भाग्यराज के परिवार, मित्रों, सहकर्मियों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की।

भाग्यराज को तमिल सिनेमा के सबसे प्रभावशाली रचनात्मक व्यक्तियों में से एक माना जाता था। प्रशंसित फिल्म निर्माता भारतीराजा के सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने 1979 में सुवरिलथा चित्रंगल से निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण किया।

इसके बाद उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों की एक श्रृंखला की पटकथा लिखी और निर्देशन किया, जो पारिवारिक मनोरंजन के लिए मानक बन गईं।

तीक्ष्ण पटकथाओं, यादगार संवादों और जीवंत किरदारों के लिए जाने जाने वाले भाग्यराज ने व्यावसायिक अपील और सार्थक कहानी कहने के बीच सफलतापूर्वक संतुलन बनाए रखा। उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार और तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए।

उनकी मृत्यु पर राजनीतिक जगत और फिल्म उद्योग के सभी वर्गों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिसमें सहकर्मी और प्रशंसक उन्हें एक नवोन्मेषी कहानीकार के रूप में याद कर रहे हैं, जिनका तमिल सिनेमा पर प्रभाव फिल्म निर्माताओं और दर्शकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

--आईएएनएस

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